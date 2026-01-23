Heute Abend bei Netflix: Einer der besten Monsterfilme der letzten Jahre in atemberaubender Spezialversion

Dieser Film bietet für praktisch jeden etwas: Monster, Zerstörung, menschliches Drama, Action, Freundschaft und Hoffnung. Bei Netflix könnt ihr ihn in einer ganz besonderen Fassung sehen.

Die See ist aufgewühlt. Unter ihr brodelt es. Wasser trieft in Sturzbächen von den zerklüfteten Rückenkämmen, die die Oberfläche durchbrechen. Ein zahnbewehrtes Maul schiebt sich aus dem Meer. Dann findet das Monster soliden Grund zu seinen Füßen und richtet sich zu voller Größe auf. Den arglosen Menschen auf der Insel stockt der Atem.

Seit 70 Jahren treibt Godzilla schon in verschiedensten Versionen auf der großen Leinwand sein Unwesen. Doch während das Monsterverse die atomare Riesenechse zu einer Art Heldenfigur heranzog, kehrte 2023 ein japanisches Team zu den schreckensbehafteten Katastrophenwurzeln Godzillas zurück.

Godzilla Minus One begeisterte alteingesessene und neue Fans der Monsterikone und lieferte bewegendes Drama und oscarprämierte Zerstörung. Auf Netflix könnt ihr diesen fantastischen Godzilla-Vertreter jetzt in der normalen und sogar der beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fassung erleben.

Bei Netflix: Godzilla Minus One überzeugt mit menschlichen Schicksalen und einem monströsen Godzilla

Japan, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Für den Großteil der Bevölkerung liegt eine Welt in Trümmern. Auch Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) weiß nach all den Schrecken, die er als Kampfpilot erleben musste, kaum etwas mit sich anzufangen. Noch dazu trägt er zwei Geheimnisse mit sich herum, die ihn Tag und Nacht quälen.

Zum einen ist er in Schande nach Hause zurückgekehrt. Er war Kamikaze-Pilot, der aber desertierte, um sein Leben zu retten. Und zum anderen musste er auf dem letzten Stützpunkt, den er anflog, etwas Unfassbares mit ansehen: Eine gigantische Echse brachte wie eine urzeitliche Naturgewalt all seinen Kameraden den Tod. Und er? Er sah zu, ohne etwas zu unternehmen. Gelähmt vor Angst.

Umso härter treffen ihn die Ereignisse, die sich bald darauf in Tokio zutragen: Die Riesenechse, alten Legenden nach Godzilla genannt, taucht an der Küste auf. Und beginnt, ganze Landstriche Japans und Tokios in Schutt und Asche zu legen. Mit vereinten Kräften müssen die Bewohner Tokios versuchen, ihre Heimat und unzählige Menschenleben vor dem Untergang zu retten.

Godzilla Minus One ist so schon ein Meisterwerk – und noch zehnmal besser in Schwarz-Weiß

Godzilla Minus One kehrt auf beeindruckende Weise zu den Wurzeln des japanischen Monsters zurück. Im Fokus stehen die Schicksale der Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg und der pure, überweltliche Schrecken, in den sie die Ankunft der Naturgewalt Godzilla versetzt. Kriegstrauma mischt sich mit Zukunftsangst und dem Schrecken atomarer Vernichtung.



Vergessen ist die Spaß-Echse aus dem Monsterverse, die sich mit King Kong fröhlich durch die Hohlerde prügelt. Stattdessen ist jeder Auftritt dieses Wesens purer Katastrophenhorror, Godzilla ein waschechtes, lebensfeindliches Monstrum. Selten war die Zerstörung Japans so furchterregend und der Kampf ums Überleben eine solche Zerreißprobe.

Die Schwarz-Weiß-Bilder der Sonderfassung von Godzilla Minus One wirken dabei wie eine Geheimzutat, die alles intensiviert. Sie sind ein Hyperfokus, der jede Emotion, jedes bisschen Zerstörung, jeden die Erde erschütternden Schritt Godzillas umso heftiger wirken lässt.

Wer in den Genuss dieser zugleich schrecklichen und faszinierenden Version von Godzilla Minus One kommen möchte, kann das aktuell auf Netflix.