Heute Abend bei Netflix: Kriegsfilm-Meisterwerk, das von Minute zu Minute mehr an den Nerven zehrt

Bei Netflix könnt ihr euch aktuell ein absolutes Spannungs-Meisterwerk ansehen, in dem in einem Kriegsgebiet Bomben entschärft werden.

Ihr habt heute Abend noch nichts vor und sucht einen wirklich spannenden Film? Dann legen wir euch wärmstens Tödliches Kommando - The Hurt Locker ans Herz. Der fesselnde Kriegsfilm mit 131 aufreibenden Minuten ist nicht nur ein Oscar-Gewinner, sondern auch extrem spannend und kann bei Netflix gestreamt werden.

Ansonsten findet ihr Tödliches Kommando - The Hurt Locker noch bei diesen Streaming- und Video on demand-Anbietern.

Bei Netflix in der Streaming-Flat: Darum geht's in Tödliches Kommando mit Jeremy Renner

Staff Sergeant William James (Jeremy Renner) stößt neu zu einem Bombenräumkommando voller Elitesoldaten, die zweifellos einen der gefährlichsten Jobs der Welt haben. Sie müssen im Irak Bomben entschärfen und bekommen es dementsprechend regelmäßig mit äußerst brenzligen Situationen zu tun.

Während Sergeant JT Sanborn (Anthony Mackie) eher der Vernünftige und Specialist Owen Eldridge (Brian Geraghty) der Ängstliche ist, handelt es sich bei William James tendenziell um einen Draufgänger. Seine oft arg leichtsinnigen bis unüberlegten Aktionen bringen die Truppe manchmal sogar in die größte Gefahr.

Tödliches Kommando - The Hurt Locker wurde völlig zu Recht mit 6 Oscars ausgezeichnet

Ohne das Geschehen irgendwie in einen größeren politischen Kontext einzubetten, bleibt Regisseurin Kathryn Bigelow ganz nah an den Soldaten und den Ereignissen um sie herum. Das verleiht dem Film eine ganz eigene Faszination, Dichte und Nähe, die es schwer machen, sich dem Sog des Ganzen zu entziehen.

Die drei Hauptfiguren bekommen es nicht nur mit Selbstmordattentätern und hinterhältigen Bomben zu tun, sondern auch mit sich selbst und ihren ganz persönlichen Traumata oder zwischenmenschlichen Problemen. Nichtsdestotrotz steht das Bomben entschärfen im Mittelpunkt und die atemlose Spannung wird euch keine ruhige Minute zum Durchatmen lassen.