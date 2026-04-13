Heute Abend bei Netflix streamen: Ein guter, aber knallharter Kriegsfilm nach einer unfassbaren wahren Geschichte

Für Kriegsfilm-Fans ist der Abend gerettet: Bei Netflix gibt es jetzt einen der besten Vertreter des Genres aus den letzten 20 Jahren zu sehen. Die Handlung basiert auf einer wahren Geschichte.

Wer in den Krieg zieht, muss töten können – so die landläufige Meinung, die 99 Prozent aller Kriegsfilme bestätigen. Aber auf Netflix findet sich ein Gegenbeispiel: Die Hauptfigur in Hacksaw Ridge will nicht töten und wird inmitten unglaublicher Grausamkeiten zum Helden.

Kriegsfilm nach wahrer Geschichte bei Netflix: Er stammt von einem kontroversen Star

Hacksaw Ridge erzählt die wahre Geschichte von Desmond Doss (Andrew Garfield), einem amerikanischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, der sich weigerte, Waffen zu benutzen. Als Mitglied der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten lehnte er Waffengewalt grundlegend ab.

Schaut hier den Trailer zu Hacksaw Ridge:

Hacksaw Ridge - Trailer (Deutsch) HD

Garfields Figur bekommt den Hass vieler Kameraden zu spüren, die ihn für einen Angsthasen oder Verräter halten. Vorgesetzte wie Sergeant Howell (Vince Vaughn) versuchen, ihn zum Ausstieg aus der Armee zu bringen. Doch Doss bleibt standhaft. Und schließlich zeigt er in der berühmten Schlacht von Okinawa, zu welchen Heldentaten er fähig ist.

Hacksaw Ridge ist eine Regiearbeit des kontroversen Schauspielers und Filmemachers Mel Gibson (Apocalypto). Aufgrund antisemitischer und rassistischer Äußerungen und mehrerer anderer Vergehen galt er für mehrere Jahre als Ausgestoßener Hollywoods. Mit Hacksaw Ridge, der für sechs Oscars nominiert war und zwei gewann, begann für den Star eine Phase der Rehabilitation. Rotten Tomatoes zeigt für den Kriegsfilm eine Kritikenwertung von 82 Prozent.

Auch interessant:

Neben Garfield und Vaughn sind unter anderem Sam Worthington (Avatar), Hugo Weaving (Matrix) und Teresa Palmer (Lights Out) vor der Kamera zu sehen. Der Film hat eine Laufzeit von 139 Minuten. Trotz der Auseinandersetzung mit dem Pazifismus ist Gibsons Film sehr explizit: Selbst für ein Kriegsepos zeigt er äußerst blutige Gewalt.