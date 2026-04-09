Heute Abend bei Schlag den Star: ZDF-Serienstar trifft auf RTL-Legende

Die erste von zwei April-Ausgaben von Schlag den Star steht an diesem Wochenende an. Wer heute Abend gegeneinander antritt, erfahrt ihr hier.

Im Januar flimmerte bei ProSieben die letzte Folge von Schlag den Star über die Bildschirme. In einem packenden Duell zwischen Team ProSieben und Team Sat.1 konnte sich letzteres rund um Aaron Troschke und Caroline Frier durchsetzen. Heute Abend steht nun das nächste Aufeinandertreffen an: Diesmal treten zwei bekannte Schauspieler gegeneinander an. Wer heute Abend um den Sieg kämpft, erfahrt ihr hier.

Schlag den Star am Samstagabend: ZDF-Star trifft auf RTL-Legende

Heute Abend dürfen sich die Fans auf ein besonders spannendes Duell freuen: Der letzte Bulle-Star Henning Baum tritt gegen seinen ZDF-Kollegen und Die Bergretter-Star Sebastian Ströbel an.

Henning Baum widmete sich nach seiner Schauspielausbildung zunächst vorwiegend dem Theater, bevor er durch Auftritte in Krimi-Klassikern wie Polizeiruf 110, Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei oder Bella Block den Weg ins Fernsehen fand. Seinen großen Durchbruch feierte er ab 2010 in der Hauptrolle des Mick Brisgau in Der letzte Bulle. Nachdem die Serie nach vier Jahren zunächst abgesetzt worden war, feierte sie 2025 ihr umjubeltes Comeback – natürlich mit Henning Baum in der Hauptrolle.

Sein Kontrahent Sebastian Ströbel gab sein TV-Debüt einst in der legendären Krimi-Reihe Kommissar Rex. Es folgten zahlreiche Rollen in verschiedensten deutschen Filmproduktionen, bis er 2014 seine bisher prägendste Rolle übernahm: In der ZDF-Erfolgsserie Die Bergretter spielt er Markus Kofler, den Leiter der Bergrettung Ramsau.

Wann und wo läuft Schlag den Star?

Am heutigen Samstag läuft die neue Ausgabe von Schlag den Star mit Henning Baum und Sebastian Ströbel live auf ProSieben und Joyn. Wer wissen möchte, welcher Schauspieler sich durchsetzen kann, sollte um 20:15 Uhr einschalten. Im Nachhinein kann die Show bei Joyn nachgeschaut werden.