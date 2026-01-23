Heute Abend ein Spannungsmeisterwerk bei Amazon Prime streamen: Zwei Stars spielen sich hier gegenseitig an die Wand, von denen wir es nicht erwartet hätten

Kino wurde für Filme wie den hier bei Amazon Prime gemacht. Darin fesseln uns einfach nur zwei Menschen an die Leinwand – und brechen uns auf beste Weise das Herz.

Heute lassen wir alle krasse Action mal Action sein. Legen Fantasy und Sci-Fi beiseite und gönnen uns eine Pause von Thrillern und Horror. Stattdessen lassen wir uns auf andere Weise in den Bann schlagen. Denn ein richtig guter Film kann uns auch über ganz einfache Geschichten auf die Folter spannen. Vor allem wenn zwei Darsteller:innen aufeinandertreffen, die unerwartet perfekt harmonieren.

Steigt bei Amazon Prime ein und macht es euch auf der Taxirückbank bequem. Wir fahren vom JFK-Flughafen nach New York. Mit an Bord: Dakota Johnson. Unser Fahrer: Sean Penn. Der Film: Daddio - Eine Nacht in New York. Das Erlebnis: Einzigartig, berührend und unglaublich intensiv.

In Daddio wird eine einfache Taxifahrt zum unvergesslichen Abend für zwei grundverschiedene Menschen

Manchmal bringt das Schicksal im richtigen Moment die richtigen Menschen zusammen, auch wenn diese unterschiedlicher kaum sein könnten. Genau das passiert einer jungen Frau (Johnson), die für den Heimweg in ihre New Yorker Wohnung in ein typisches gelbes Taxi steigt. Ihr Fahrer Clark (Penn) hört seinen Fahrgästen immer gern zu. Es beginnt ein einfaches Gespräch. Doch so einfach bleibt das nicht lange.

Die beiden trennen Welten verschiedener Erfahrungen. So scheint es zumindest. Doch als sie in einen Stau geraten, müssen sie plötzlich viel Zeit überbrücken. Was als Smalltalk beginnt, wird bald zu einem ehrlichen Austausch von Erinnerungen, Wünschen, Ängsten – und plötzlich steht man hilflos voreinander und offenbart tiefe Gefühle, die man sogar vor sich selbst versteckt hatte.

Daddio bei Amazon Prime ist ein Meisterwerk der Schauspielkunst und fesselt bis zur letzten Sekunde

Daddio ist die Art von Film, die einen noch tagelang begleitet, nachdem der Abspann längst durchgelaufen ist. Dabei kommt er so minimalistisch und simpel daher. Viel mehr als den Innenraum des Taxis und die Gesichter von Dakota Johnson und Sean Penn gibt es nicht zu sehen. Aber auf ebendiesen Gesichtern spielen sich ganze Universen an Emotionen, Reaktionen, Gedanken ab.

Es ist schwer zu sagen, ob Johnson jemals so gut war wie in diesem Film. Penn dagegen ist ein unerwartet ungeschliffener Szenenpartner, dessen Chemie mit der jungen Darstellerin nahezu perfekt ist. Sie ist clever, charmant und tough. Er ist schlicht, herzlich, redselig. Beide sind menschlich, verletzlich, manchmal idiotisch und stur. Die Dynamik ist einzigartig und geht tief unter die Haut.

Dabei ist Daddio kein klischeehafter Feelgood-Film. Er ist nuancierter, als es viele Filme ihrem Publikum heutzutage zutrauen. Je länger das Gespräch andauert und je mehr sich beide einander öffnen, desto faszinierter schaut man zu. Desto verletzlicher fühlt man sich selbst. Daddio ist nicht einfach nur eine Unterhaltung. Er ist die Geschichte zweier ganzer Leben, verpackt in einem Taxi. Und das beeindruckt bis zur letzten Sekunde.

Wer sich von Dakota Johnson und Sean Penn fesseln lassen will, kann das ab heute im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

