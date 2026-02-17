Heute Abend im Abo streamen: Jeder Filmfan muss diesen Western gesehen haben

Wer diesen Western-Klassiker noch nicht kennt, kann ihn jetzt per Stream nachholen. Aber auch alle anderen sollten sich das spannende Meisterwerk nicht entgehen lassen.

Viele Filme hinterlassen ihre Spuren im kulturellen Gedächtnis, aber nur die allerwenigsten machen so einen bleibenden Eindruck wie 12 Uhr mittags oder High Noon, wie der Film im Original heißt. Der vierfach oscarprämierte, düstere Western-Klassiker ist extrem spannend, ein echtes Must-See und kann online im Abo gestreamt werden.

Ihr findet den Western aktuell bei WOW/Sky in der Streaming-Flatrate, wenn ihr dort auch für Filme bezahlt. Ansonsten findet ihr hier sämtliche Anbieter, wo es 12 Uhr mittags online im Stream zu sehen gibt.

Darum geht's in Zwölf Uhr mittags, unserem Western-Tipp

Zunächst sieht Will Kanes (Gary Cooper) Zukunft regelrecht rosig aus: Er heiratet seine Frau (Grace Kelly), hängt seinen Job als beliebter Town Marshal an den Nagel und geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger soll am nächsten Tag in dem kleinen Städtchen Hadleyville eintreffen. Aber das Glück währt natürlich nicht lange, ganz im Gegenteil.

Dann erfährt der Gesetzeshüter nämlich, dass noch am selben Tag mit dem Zug um 12 Uhr mittags der Bandit Frank Miller ankommt. Kane hat ihn einst ins Gefängnis gebracht und der Fiesling Rache geschworen. Am Bahnhof warten bereits drei Mitglieder seiner Bande und der Marshal wird von seiner Frau dazu gedrängt, zu fliehen. Er muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.

Darum ist 12 Uhr mittags mit Grace Kelly und Gary Cooper so ein berühmter Klassiker geworden

Fred Zinnemann nutzt einen gewieften Trick, um noch mehr Spannung zu erzeugen. Zwölf Uhr mittags läuft nämlich in Echtzeit ab. Spätestens, wenn dem Marshal nur noch eine Stunde bleibt, bis Frank Miller ankommt, wird es geradezu absurd fesselnd.

Neben der schauspielerischen Leistung weiß aber auch das Drehbuch zu begeistern. Hier werden die ganz großen Fragen beackert: Kann nur die Liebe gegen Gewalt bestehen und wie begegnen wir Hass?

12 Uhr mittags entpuppt sich als überraschend düstere Moralstudie, wenn die Bewohner:innen des Städtchens nach und nach irgendwelche fadenscheinigen Gründe vorbringen, aus denen sie dem Marshal nicht helfen können. Wenn es dann zum abschließenden Duell kommt, bleibt gefühlt kein Stein mehr auf dem anderen.