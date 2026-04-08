Heute Abend im Stream: Das ist einer der größten Abenteuerfilme aller Zeiten

Manche Abenteuerfilme überdauern die Zeit, um als Klassiker in die Filmgeschichte einzugehen – so wie dieser streambare Leinwanderfolg des Zurück in die Zukunft-Regisseurs Robert Zemeckis.

Wer auf der Suche nach zugleich leichtfüßiger und doch spannender Unterhaltung ist, liegt mit einem Film des Abenteuer-Genres selten falsch. Ein Dschungelabstecher, der auch 42 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch Mordspaß macht, streamt bei Disney+* im Abo: Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten.

Streamt heute das Abenteuer Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten mit Michael Douglas

Joan Wilder (Kathleen Turner) schreibt Liebesromane, hat die Abenteuer, die sie auf ihren Buchseiten erschafft, aber immer nur aus der Sicherheit ihres New Yorker Apartments erlebt. Dann aber wird ihre Schwester in Kolumbien entführt und um sie zu retten, muss sie sich auf eine Schatzsuche im Dschungel begeben.



Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten namens "El Corazón" muss sich die Autorin notgedrungen mit dem wildniserfahrenen Söldner Jack Colton (Michael Douglas) zusammenschließen. Zunächst können die zwei so unterschiedlichen Menschen sich nicht ausstehen. Doch gestrandet im Urwald und auf Wegen über klapperige Brücken und reißende Wasserfälle schweißt der Kampf gegen Antiquitätenschmuggler (Danny DeVito) sie notgedrungen doch zusammen.



Schaut hier den Trailer zum Abenteuerfilm:

Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten - Trailer (Deutsch) HD

Robert Zemeckis, der ein Jahr später auch den Filmklassiker Zurück in die Zukunft und zehn Jahre später Forrest Gump in die Kinos brachte, inszenierte Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten 1984. Zu seinem Kinostart entwickelte der Abenteuerfilm sich zu einem massiven Erfolg, der das 10-fache seines Budgets einspielte: Die Ausgaben von 10 Millionen US-Dollar wurden an den Kinokassen mit 115 Millionen wieder eingenommen. Das zog 1985 sogar noch die Fortsetzung Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil nach sich.



Vor Michael Douglas lehnte Sylvester Stallone die männliche Hauptrolle ab und bereute das später – nicht zuletzt, weil das Abenteuer als bleibender Vertreter seines Genres in die Filmgeschichte einging.



Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten: Wo ihr den Abenteuerfilm streamen könnt

Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten ist im Streaming-Abo von Disney+ verfügbar. Wer den Dienst nicht abonniert hat, kann das Abenteuer aber auch bei anderen Streamern wie Amazon und Apple als Leih- oder Kauftitel erwerben.



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Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Sensacine erschienen.