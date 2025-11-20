Heute Abend im TV: Stefan Raab und Elton stellen sich bei Die Unzerquizbaren fünf knallharten Gegnern

Erst in der vergangenen Woche lief die erste Folge von Die Unzerquizbaren bei RTL. Heute gibt es direkt Nachschub. Ausgabe 2 läuft heute Abend bei RTL.

Stefan Raab und Elton sind wohl eines der bekanntesten Entertainer-Duos Deutschlands. Nach Raabs TV-Rücktritt vor knapp zehn Jahren musste Elton die Fernsehwelt ohne seinen Kumpel unterhalten, doch nun sind sie wiedervereint: In Die Unzerquizbaren treten Elton und Stefan Raab als Team an.

Stefan Raab & Elton in einem Team: Darum geht es bei Die Unzerquizbaren

Stefan Raab wird auch nach seinem TV-Comeback im vergangenen Jahr nicht müde, neue Unterhaltungsshows aus dem Boden zu stampfen. Für die Umsetzung holt er sich immer wieder gerne prominente Unterstützung an die Seite. So tritt er beispielsweise bei Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli gemeinsam mit Fernseh-Kollege Michael "Bully" Herbig an. Für sein neustes Projekt Die Unzerquizbaren holt er sich keinen Geringeren als seinen TV-Buddy Elton an die Seite.

Stefan Raab und Elton treten im Duo gegen fünf im Vorfeld ausgewählte Kandidat:innen an. Die Kandidat:innen treten nicht nur gegen Stefan und Elton an, sondern auch gegeneinander. Gespielt werden in insgesamt vier Runden. In der Qualifikation starten alle fünf Kandidat:innen. Drei von ihnen kommen weiter in die Hauptrunde.

Im Halbfinale haben Stefan und Elton nur noch zwei Gegner, die sie schlagen müssen. Ein Kandidat tritt dabei gegen Elton an, der andere gegen Stefan. Ins große Finale kann nur einer einziehen und muss sich den beiden dann wieder im Duo stellen, um die 100.000 Euro für sich zu gewinnen.

Folge 1 konnten Stefan und Elton bereits für sich gewinnen. Kandidat Ömer konnte lediglich 5.000 Euro erspielen und schaffte es nicht bis zu den 100.000 Euro.

Wann und wo läuft Die Unzerquizbaren?

Ob Stefan und Elton auch in der zweiten Ausgabe so erfolgreich sein werden? Die Unzerquizbaren läuft heute, am Samstag, den 22. November, um 20:15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ kann die Folge bereits angeschaut werden.