Heute Abend knallt es bei RTL: Gil Ofarim trifft beim großen Dschungelcamp-Nachspiel auf seine schärfste Kritikerin

Die 19. Dschungelcamp-Staffel war eine Achterbahn der Gefühle, denn bisher wurde kein Sieger so scharf kritisiert wie Gil Ofarim. Heute steht das große Nachspiel bei RTL an – und es könnte erneut hitzig werden.

RTLs Erfolgsshow Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! sorgte in diesem Jahr für ein Medienbeben der Superlative. Vor allem die Tatsache, dass Skandalmusiker Gil Ofarim die Dschungelkrone gewonnen hat, ohne für seinen Davidstern-Skandal geradezustehen, wurde zum hitzigen Gesprächsthema im Netz. Nach 17 Dschungelcamp-Folgen und zwei Wochen Verschnaufpause steht heute Abend endlich das große Nachspiel der 19. IBES-Staffel an. Darauf können sich Fans freuen.

Auf keinen Fall verpassen: Dann läuft das Dschungelcamp-Nachspiel 2026 bei RTL

RTL hat den Promis zwei Wochen Pause gegönnt, bevor es heute beim Dschungelcamp-Nachspiel so richtig zur Sache geht. Wer wissen will, wie es den leidgeprüften Camper:innen inzwischen geht, der muss zur Primetime einschalten: Das große Nachspiel läuft am Sonntag, den 22. November, um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+. Direkt im Anschluss kann die Show dort nachgestreamt werden.

Auch spannend:

Das erwartet Fans beim Dschungelcamp-Wiedersehen

17 Tage lang mussten wir als Dschungelcamp-Fans miterleben, wie Gil Ofarim sich selbst zum Opfer seiner Situation stilisierte und damit am Ende sogar die Dschungelkrone gewann. Der Skandal-Musiker, der nun um 100.000 Euro Preisgeld reicher ist, hat während der Staffel gehörig Gegenwehr von seinen Mitcamper:innen erhalten, doch mit der Wahrheit rückte er trotzdem nicht raus. Im Gegenteil sogar: Während seiner Teilnahme wurden in der Öffentlichkeit immer wieder Vorwürfe laut, dass Gil Ofarim aktiv die Unwahrheit gesagt haben soll. Ob RTL in dieses Wespennest hineinsticht, und den Musiker mit gewissen Unstimmigkeiten konfrontiert, bleibt abzuwarten.

Worauf manche ebenfalls hoffen: Ariel, die Ofarim während der Show am härtesten in die Mangel genommen hat, könnte beim Nachspiel erneut gegen ihren verhassten Mitcamper vorgehen. Zwar gab es während der 17 Folgen im australischen Urwald auch andere Konflikte, die noch einmal für Zündstoff sorgen könnten, doch so wirklich relevant wirkt angesichts dieses Mega-Skandals kaum etwas.