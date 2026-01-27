Heute Abend könnt ihr bei Amazon Prime ein überragendes Action-Abenteuer schauen: Es wurde mit 5 Oscars ausgezeichnet und es gibt eine Fortsetzung

Mit Gladiator 2 erschien 2024 die langersehnte Fortsetzung des Historienepos Gladiator. Der legendäre erste Teil begeisterte vor 26 Jahren das Publikum, gewann 5 Oscars und streamt bei Amazon Prime Video.

Nach fast einem Vierteljahrhundert setzte Regisseur Ridley Scott sein gigantisches, mit fünf Oscars prämiertes Action-Abenteuer Gladiator fort. Der Originalfilm mit Russell Crowe streamt unter anderem bei Amazon Prime und erzählt die berührende und spannende Geschichte eines Mannes, der auf Rache sinnt.

Noch nicht gesehen? Darum geht es im historischen Abenteuer-Epos Gladiator

Wieder einmal hat Feldherr Maximus (Crowe) sein Heer in eine erfolgreiche Schlacht gegen die Germanen geführt, jetzt will er nur noch zu seiner Familie zurückkehren. Völlig ohne eigene Schuld wird er plötzlich in politische Machenschaften verstrickt und von Kaisersohn Commodus (Joaquin Phoenix) zum Tode verurteilt.

Der Hinrichtung kann er zwar entkommen, landet aber als Sklave in der Gladiatorenschule. Er will zum erfolgreichsten Gladiator Roms werden, um im Kolosseum seinem Erzfeind Commodus gegenüberzutreten.

Gladiator bei Amazon und Gladiator 2 bei WOW streamen

Ridley Scotts Film kostete laut The Numbers satte 100 Millionen US-Dollar und war bei einem Einspielergebnis von 451 Millionen ein voller Erfolg. Dass der zweite Teil zwangsläufig teurer wurde, dürfte nur wenige Fans verwundern. Die Fortsetzung Gladiator 2 kostete laut Numbers mehr als doppelt so viel, spielte mit 460 Millionen aber nur wenig mehr als das Original von 2000 ein.

Das Sequel könnt ihr zwar nicht bei Amazon, aber genau wie den ersten Teil ebenfalls bei WOW streamen *. Im Zentrum steht Commodus' mittlerweile erwachsen gewordener Neffe Lucius. Spencer Treat Clark wurde im zweiten Teil jedoch durch Paul Mescal ersetzt. Laut Ridley Scott wollte er ein frisches Gesicht und besetzte einen aufstrebenden Schauspieler. Mit Denzel Washington und Pedro Pascal wurden außerdem zwei Mega-Stars verpflichtet.

Bei Amazon und WOW könnt ihr aktuell den ersten Teil sehen, bei WOW die Fortsetzung. Zusammen ergibt das insgesamt ein fünf Stunden langes Historien-Epos, das mit spektakulären Kämpfen und politischen Verstrickungen in eine fremde Ära entführt.



