Heute Abend schwingen die Let's Dance-Profis ohne Promis das Tanzbein: Alle Paarkonstellationen und Tänze im Überblick

Kaum ist das Let's Dance-Finale entschieden, steht auch schon die Profi-Challenge an. Welche Paare gegeneinander antreten und welche Tänze es zu bestaunen gibt, verraten wir euch hier.

Nachdem die Siegerin der 19. Staffel von Let's Dance gekürt wurde, steht wie gewohnt noch ein echtes Highlight für alle Fans der Tanzshow an: Am Freitag, dem 5.6.2026, erwartet uns endlich Die große Profi-Challenge! Wir haben alle Infos zu den Paarkonstellationen, ausgewählten Songs und Tanzarten für euch!

Auf diese Paarungen und Tänze könnt ihr euch bei Let's Dance - Die große Profichallenge freuen

Kaum hat DSDS-Legende Anna-Carina Woitschack das große Finale von Let's Dance für sich entschieden, steht bei der megaerfolgreichen RTL-Show direkt das nächste Highlight an: In der großen Profichallenge treten die Tanzprofis der Staffel in Paaren gegeneinander an und dürfen zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Wer gewinnt, darf sich den Profi-Pokal sichern. Hier gibt es den Überblick über alle Paare, Tänze und Songs im Überblick:

Sergiu Maruster und Malika Dzumaev

Tanz: Samba

Songs: Medley aus Ain't Nobody von Chaka Khan, All Night Long von Lionel Richie & Conga von Gloria Estefan

von Chaka Khan, All Night Long von Lionel Richie & Conga von Gloria Estefan Motto: 80er Jahre

Zsolt Sándor Cseke und Mariia Maksina

Tanz: ChaChaCha

Songs: Medley aus Guantanamera von Willy Chirino & Oye Como Va von Tito Puente Jr.

von Willy Chirino & Oye Como Va von Tito Puente Jr. Motto: Sommer

Alexandru Ionel und Marta Arndt

Tanz: Jive

Songs: Medley aus Back For Good & Everybody von den Backstreet Boys

& von den Backstreet Boys Motto: 90er Jahre

Vadim Garbuzov und Anastasia Maruster

Tanz: Tango

Song: unter anderem Bury a Friend von Billie Eilish

von Billie Eilish Motto: Horror

Auch spannend: Hier nachlesen, wie steinig Jorge González' Weg zum Erfolg wirklich war

Evgeny Vinokurov und Patricija Ionel

Tanz: Rumba

Song: Je t'aime von Lara Fabian

von Lara Fabian Motto: Liebe

Valentin Lusin und Victoria Sauerwald

Tanz: Slowfox

Songs: Medley aus New York, New York von Frank Sinatra, Empire State of Mind von Jay-Z feat. Alicia Key & Lose Yourself von Eminem

von Frank Sinatra, von Jay-Z feat. Alicia Key & von Eminem Motto: 2000er

Paul Lorenz und Kathrin Menzinger

Tanz: Wiener Walzer

Songs: Medley aus Point of No Return , The Phantom of the Opera und All I Ask of You aus Das Phantom der Oper

, und aus Das Phantom der Oper Motto: Musical

Massimo Sinató und Isabel Edvardsson

Tanz: Charleston

Songs: Medley aus He's a Pirate & Jack Sparrow (beides aus Fluch der Karibik) & Asturias von David Garrett

& (beides aus Fluch der Karibik) & von David Garrett Motto: Film

Mika Tartakin und Ekaterina Leonova

Tanz: Quickstep

Songs: Medley aus What Is Love von Haddaway, The Ketchup Song von Las Ketchup, Don't Worry Be Happy von Bobby McFerrin, Axel F (Crazy Frog), und Azukita von Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo

Motto: One Hit Wonder

Wann läuft die große Profi-Challenge bei RTL?

Let's Dance - Die große Profi-Challenge läuft am Freitag, dem 5.6. um 20:15 Uhr live bei RTL. Natürlich kann sie auch bei RTL+ gestreamt werden.