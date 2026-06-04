Heute Abend schwingen die Let's Dance-Profis ohne Promis das Tanzbein: Alle Paarkonstellationen und Tänze im Überblick

Nachdem die Siegerin der 19. Staffel von Let's Dance gekürt wurde, steht wie gewohnt noch ein echtes Highlight für alle Fans der Tanzshow an: Am Freitag, dem 5.6.2026, erwartet uns endlich Die große Profi-Challenge! Wir haben alle Infos zu den Paarkonstellationen, ausgewählten Songs und Tanzarten für euch!
Auf diese Paarungen und Tänze könnt ihr euch bei Let's Dance - Die große Profichallenge freuen
Kaum hat DSDS-Legende Anna-Carina Woitschack das große Finale von Let's Dance für sich entschieden, steht bei der megaerfolgreichen RTL-Show direkt das nächste Highlight an: In der großen Profichallenge treten die Tanzprofis der Staffel in Paaren gegeneinander an und dürfen zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Wer gewinnt, darf sich den Profi-Pokal sichern. Hier gibt es den Überblick über alle Paare, Tänze und Songs im Überblick:
Sergiu Maruster und Malika Dzumaev
- Tanz: Samba
- Songs: Medley aus Ain't Nobody von Chaka Khan, All Night Long von Lionel Richie & Conga von Gloria Estefan
- Motto: 80er Jahre
Zsolt Sándor Cseke und Mariia Maksina
- Tanz: ChaChaCha
- Songs: Medley aus Guantanamera von Willy Chirino & Oye Como Va von Tito Puente Jr.
- Motto: Sommer
Alexandru Ionel und Marta Arndt
- Tanz: Jive
- Songs: Medley aus Back For Good & Everybody von den Backstreet Boys
- Motto: 90er Jahre
Vadim Garbuzov und Anastasia Maruster
- Tanz: Tango
- Song: unter anderem Bury a Friend von Billie Eilish
- Motto: Horror
Auch spannend: Hier nachlesen, wie steinig Jorge González' Weg zum Erfolg wirklich war
Evgeny Vinokurov und Patricija Ionel
- Tanz: Rumba
- Song: Je t'aime von Lara Fabian
- Motto: Liebe
Valentin Lusin und Victoria Sauerwald
- Tanz: Slowfox
- Songs: Medley aus New York, New York von Frank Sinatra, Empire State of Mind von Jay-Z feat. Alicia Key & Lose Yourself von Eminem
- Motto: 2000er
Paul Lorenz und Kathrin Menzinger
- Tanz: Wiener Walzer
- Songs: Medley aus Point of No Return, The Phantom of the Opera und All I Ask of You aus Das Phantom der Oper
- Motto: Musical
Massimo Sinató und Isabel Edvardsson
- Tanz: Charleston
- Songs: Medley aus He's a Pirate & Jack Sparrow (beides aus Fluch der Karibik) & Asturias von David Garrett
- Motto: Film
Mika Tartakin und Ekaterina Leonova
- Tanz: Quickstep
- Songs: Medley aus What Is Love von Haddaway, The Ketchup Song von Las Ketchup, Don't Worry Be Happy von Bobby McFerrin, Axel F (Crazy Frog), und Azukita von Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo
- Motto: One Hit Wonder
Wann läuft die große Profi-Challenge bei RTL?
Let's Dance - Die große Profi-Challenge läuft am Freitag, dem 5.6. um 20:15 Uhr live bei RTL. Natürlich kann sie auch bei RTL+ gestreamt werden.