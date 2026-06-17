Heute Abend sorgt Harald Lesch für eine Premiere: Der Physiker bringt seine Show auf Twitch

Harald Lesch begeistert seit mehreren Jahrzehnten wissenschaftsbegeisterte Fans im Fernsehen. Nun wird er endlich mithilfe des ZDF auf Twitch stattfinden.

Harald Lesch ist hierzulande bekannt als der Fernsehphysiker schlechthin. In verständlicher Sprache erklärt er die faszinierendsten wissenschaftlichen Phänomene in der Physik und Astronomie. Nun probiert er sich erstmals auf der Streaming-Plattform Twitch aus.



Harald Lesch wird heute Abend erstmals auf Twitch zu sehen sein

Aktuell ist der Astrophysiker Harald Lesch regelmäßig in seinem gleichnamigen Ableger von Terra X zu sehen. Innerhalb von 30 Minuten erklärt er die Welt anhand der unterschiedlichsten Themen – auch unabhängig von seiner wissenschaftlichen Ausrichtung.



Am Mittwoch, den 17. Juni um 18:00 Uhr wird Harald Lesch zusammen mit Astrophysikerin Jana Steuer (die übrigens auch in Leschs Hörsaal saß) auf dem Twitch-Kanal des ZDF zu sehen sein. Thema ist dabei die Big Bang Theorie, die auch schon in der letzten Ausgabe von "Terra X Lesch" behandelt wurde.



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"Austausch in Echtzeit": Das erhofft sich das ZDF mit diesen Versuch

Grund für die Expedition auf die Streamingplattform ist der offene Austausch mit der Community – und zwar in Echtzeit. Denn die beiden Wissenschaftler:innen wollen auch versuchen, die ganzen offenen Fragen zu beantworten, die es rund um den Urknall gibt. Das ZDF teasert in einer Pressemitteilung:



Mit dem Twitch-Debüt erweitert das ZDF sein Wissenschaftsangebot um einen Raum für Live-Diskussion und Austausch über Kosmologie, Astrophysik und die Entstehung des Universums. Terra X geht dorthin, wo Austausch in Echtzeit stattfindet und schafft ein Format, dass die Welt der Wissenschaft mit der Dynamik und Nähe von Twitch verbindet – informativ, unterhaltsam und nah am Publikum.

Harald Lesch startete 1998 mit der Sendereihe alpha-Centauri im Fernsehen durch und vermittelte unter anderem mit seinen Nachfolgesendungen Lesch & Co. oder auch Faszination Universum alles Mögliche über das Thema Weltraum. In den letzten Jahren hat er – unter anderem auch bei Terra X – auf den Klimawandel und dessen Folgen aufmerksam gemacht.

