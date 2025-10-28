Heute Abend streamen: 134-minütiger Spannungs-Marathon auf engstem Raum, der Herzrasen verursacht

Wer heute Abend mit Hochspannung und einer wahren Geschichte verbringen will, liegt bei diesem Tatsachen-Thriller richtig, in dem Tom Hanks über sich hinaus wächst.

Es muss ja nicht immer der potenzielle Weltuntergang sein. Falls ihr nach dem jüngsten Netflix-Film A House of Dynamite – oder generell – euren Abend unter Hochspannung verbringen wollt, haben wir den idealen Streaming-Tipp für euch. Die Hauptrolle spielt ein zweifacher Oscar-Preisträger, der im Finale die wohl beste Leistung seiner ruhmreichen Karriere abliefert und auf dem Regiestuhl sitzt ein Thriller-Veteran, der unter anderem die Bourne-Reihe in rasendem Tempo vorangetrieben hat. So angespannt, authentisch und aufgerieben wie im Thriller Captain Phillips habt ihr Tom Hanks vermutlich noch nie gesehen.

Captain Phillips basiert auf einer wahren Begebenheit

Der Thriller verarbeitet den realen Piratenangriff auf das Containerschiff Maersk Alabama, das im April 2009 den Golf von Aden durchquert, als es von somalischen Piraten gekapert wird. Captain Richard Phillips (Tom Hanks) bietet sich als Geisel an.

Gleichzeitig gelingt es Mitgliedern seiner Crew, das Schiff manövrierunfähig zu machen und sich vor den Piraten zu verstecken. Phillips muss versuchen, gemeinsam mit dem somalischen Piraten-Anführer Abduwali Muse (Barkhad Abdi) einen Ausweg zu finden, der die Sicherheit aller Beteiligten ermöglicht.

Der Thriller erzeugt als Psychoduell Hochspannung

Captain Phillips entstand unter der Regie von Paul Greengrass, der bereits mit Bloody Sunday und Flug 93 sein Händchen für Tatsachen-Thriller unter Beweis gestellt hatte. 2013 kam der Film ins Kino, der sich überwiegend auf den begrenzten Schauplätzen von Containerschiffen und anderen Booten abspielt und neben einer Prise Action vor allem als Psychoduell überzeugt.

Dabei gelang dem Team ein doppelter Casting-Coup. Auf der einen Seite steht America's Dad Tom Hanks, sozusagen der ultimative sympathische Normalo. Ein Gesicht, das jede:r kennt und der trotzdem jedermann spielen kann. Hanks spielt Phillips als würdevollen Kapitän, der im globalen Handelskreislauf sowieso schon Kräften ausgesetzt ist, über die er keinerlei Kontrolle hat. In der Extremsituation versucht er seinen Prinzipien gemäß das letzte Fünkchen Kontrolle zu bewahren. Das bringt ihn an seine Grenzen, was Hanks in einer außergewöhnlich unmittelbaren Szene im Finale des Films spürbar macht.

Sein Gegenüber ist der Pirat Muse und damit der damalige Schauspielneuling und Ex-Chauffeur Barkhad Abdi, der die Vertrautheit von Hanks mit einer ordentlichen Dosis Unvorhersehbarkeit konterkariert. Muse und seine Bande werden keinesfalls romantisiert und doch gibt der Film Einblick in die Lebensumstände, die die Somalier dazu gebracht haben, ihre Scheibe vom Globalisierungskuchen mit dem Maschinengewehr einzufordern.

Das Schauspielduell auf engem Raum inszeniert Paul Greengrass mit der Intensität seiner Jason Bourne-Filme, inklusive der dynamischen Kameraführung, die einen hautnah ins Geschehen versetzt. So baut Captain Phillips eine steile Spannungskurve auf, bis die Herzen des Publikums im Takt mit jenem des prinzipientreuen Kapitäns rasen.