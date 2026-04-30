Heute Abend streamen: Das größte Fantasy-Epos mit Emma Watson, das nichts mit Harry Potter zu tun hat, gibt's bei Disney+

Ihr findet Die Schöne und das Biest mit Emma Watson ansonsten aber auch noch bei diesen Streaming-Anbietern.
Darum geht es im Fantasy-Blockbuster Die Schöne und das Biest mit Emma Watson
Die Story läuft genauso ab, wie es in der Zeichentrick-Vorlage oder dem französischen Märchen der Fall ist. Die schöne Belle (daher der Name) lebt verträumt in einem kleinen Dörfchen und muss sich den Avancen von Gaston (Luke Evans) erwehren. Statt zu heiraten und eine Familie zu gründen, liest die selbstständige junge Frau lieber.
Seht den Trailer:
Gleichzeitig sorgt Belle aber auch noch für ihren Vater, der durch unglückliche Umstände in die Gefangenschaft eines mysteriösen Monsters gerät. Das Biest (Dan Stevens) lebt in einem verwunschenen Schloss und Belle bietet dem Ungeheuer ihr Leben für das ihres Vaters an. Sie zieht in das Schloss des Biests und lernt die Bewohner:innen des Ortes mit der Zeit sehr viel besser kennen.
Emma Watson sollte eigentlich erst in einer anderen Version des Stoffes mitspielen
Emma Watson dürften die allermeisten Film-Fans durch ihre Auftritte in der Harry Potter-Reihe kennengelernt haben. Mittlerweile gibt es natürlich sehr viel mehr Werke, an denen die Schauspielerin mitgewirkt hat. Wie zum Beispiel den hochgelobten Little Women oder Noah, der noch am ehesten in die Fantasy-Kerbe schlägt.
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Bevor Emma Watson der Neuverfilmung des Disney-Streifens Die Schöne und das Biest zugestimmt hat, war eigentlich vorgesehen, dass sie in einem sehr ähnlichen Projekt mitspielt. Guillermo del Toro wollte nämlich eine eigene Fassung des bekannten Stoffes namens Beauty drehen. Aber daraus ist bisher nichts geworden.