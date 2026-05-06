Heute Abend streamen: Der größte Superheldenfilm aller Zeiten

Im Streaming-Abo könnt ihr den gewaltigsten Superhelden-Blockbuster der Filmgeschichte schauen. So langsam lohnt er sich auch als Vorbereitung für die noch dieses Jahr startende Fortsetzung.

Über 10 Jahre lang war das Marvel Cinematic Universe (MCU) das dominante Franchise im Kino. Kaum jemand kam an den Superheldenfilmen vorbei, die legendäre Marvel-Charaktere wie Iron Man, Captain America & Co. in Solo- und Team-Filmen versammelten.

Den unbestrittenen MCU-Höhepunkt markiert Avengers 4: Endgame, der 2019 den großen Kampf gegen Oberbösewicht Thanos zu einem epischen Abschluss brachte. Das Marvel-Event wurde an den weltweiten Kinokassen zum zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten. 2026 geht die Saga mit Avengers 5: Doomsday dann weiter. Zur Einstimmung könnt ihr den vierten Teil jederzeit mal wieder bei Disney+ im Abo streamen.

Gewaltiger Marvel-Höhepunkt: Avengers 4 hat ein Franchise auf die Spitze getrieben

Der vierte Avengers-Teil knüpft direkt an den schockierenden Cliffhanger aus Avengers 3: Infinity War an. Darin konnte Thanos am Ende alle übermächtigen Infinity-Steine sammeln, um schließlich die Hälfte der Weltbevölkerung "wegzuschnipsen". In Avengers 4 machen sich die übriggebliebenen Held:innen mittels Zeitreise daran, die schreckliche Tat irgendwie umzukehren und den Bösewicht ein für alle Mal zu bezwingen.

Der Höhepunkt des gesamten MCU mündet in einer epischen Schlacht, bei der nochmal alles auf dem Spiel steht. Das finale Duell gegen Thanos und seine Schergen macht keine Gefangenen, wodurch sich Marvel-Fans durch teils drastische Entwicklungen auch von der ein oder anderen liebgewonnenen Figur verabschieden müssen.

Weltweit konnte Avengers 4 unglaubliche 2,799 Milliarden Dollar einspielen. Damit gilt er nach James Camerons erstem Avatar-Film mit einem Ergebnis von 2,923 Milliarden Dollar als zweiterfolgreichster Film der Geschichte.

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Wann startet Avengers 5 im Kino?

Ab dem 16. Dezember 2026 läuft der fünfte Avengers-Film in den deutschen Kinos. Darin muss das Superhelden-Team, diesmal unter anderem bestehend aus den neuen Fantastic Four, gegen den bösen Doctor Doom antreten. Dieser wird von Robert Downey Jr. gespielt, der nach seinem Ausstieg das große MCU-Comeback feiert.

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