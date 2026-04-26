Heute Abend streamen: Genialer Skandalfilm, den der Hauptdarsteller bereut und damit falsch liegt

Bei HBO Max streamt nicht nur der Film, mit dem Meisterregisseur Paul Thomas Anderson dieses Jahr seinen ersten Oscar verdiente, sondern auch die genialste Sünde seiner Vergangenheit.

Für unsere Redaktion ist es der beste Film mit Mark Wahlberg, die Moviepilot-Community belohnt ihn mit einer starken 7,5 von 10 Punkten bei fast 7.000 Bewertungen und auf Rotten Tomatoes sahnt er 91 Prozent ab: Die Rede ist von Paul Thomas Andersons Kult-Skandalfilm Boogie Nights. Unfassbar, aber wahr: Hauptdarsteller Mark Wahlberg bereut diesen Klassiker über die Pornoszene der Siebziger bis heute.

Streaming-Tipp bei HBO Max: Boogie Nights nimmt uns mit ins schmutzige Geschäft der Siebziger

Es ist eine Begegnung des Schicksals: In einem Nachtclub trifft der High School-Abbrecher Eddie Adams (Wahlberg) bei einer Schicht auf den Porno-Produzenten Jack Horner (Burt Reynolds). Während ihres reichlich fragwürdigen ersten Aufeinandertreffens riecht Horner eine große Chance: Er heuert Eddie aufgrund seines außergewöhnlich großen Geschlechtsteils als nächsten großen Star seiner Erotik-Filme an.

Was folgt, ist ein kometenhafter Aufstieg: Unter dem Synonym Dirk Diggler macht Eddie in den folgenden Jahren Karriere und verfällt dem Rausch von Geld, Erfolg und Drogen. Eine Weile gibt es scheinbar keine andere Richtung als nach oben – doch spätestens der VHS-Boom der Achtziger besiegelt den drohenden Absturz des Porno-Stars.

Zwischen Eitelkeit und Selbstbesessenheit verliert Eddie die Kontrolle, gerät an die falschen Leute und legt einen Absturz hin, wie er im Bilderbuch der Rockstar-Karrieren steht: Nur eben, dass wir all das inmitten von Erotik-Sets anstatt auf großen Bühnen verfolgen.

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Wahlberg würde diesen Klassiker nicht noch einmal drehen

Paul Thomas Anderson konnte dieses Jahr erstmals einen Oscar abräumen – für ein absolutes Meisterwerk, das ihr bei HBO Max streamen könnt. Und genau hier findet ihr auch Boogie Nights, der von Wahlberg laut einem hartnäckigen Gerücht bis heute bereut wird. Laut IndieWire erklärte er gegenüber dem People Magazine, dass er vor allem aufgrund seines Glaubens und seines Daseins als Vater mit dem Film kämpft:

Ich hoffe einfach immer, dass Gott ein Filmfan ist und auch nachsichtig, denn ich habe in meiner Vergangenheit einige schlechte Entscheidungen getroffen. „Boogie Nights“ steht ganz oben auf der Liste. [...] Die Vorstellung, meinen Kindern diesen Film und den Grund dafür erklären zu müssen, ist nochmal eine ganz andere Sache.

Tatsächlich hatte Wahlberg bereits zum Drehstart Angst vor seiner besten Rolle. Und er ist nicht der einzige Schauspieler, der mit Reue auf Boogie Nights blickt: Ausgerechnet Leonardo DiCaprio hätte die Rolle von Dirk Diggler gern übernommen, musste das Kult-Meisterwerk aber für Titanic absagen.

Im Stream: Boogie Nights ist bis heute absolut berauschend

Boogie Nights ist nicht nur aufgrund dieser ikonischen Anekdoten bis heute ein absoluter Klassiker. Der Film zieht uns von der ersten Sekunde an in seinen Bann: Wir schlittern in die skurrile und wenig glorreiche Welt der Porno-Sets und steigern uns mit Eddie von den schillerndsten Höhen bis in die tiefsten Abgründe.

Soundtrack, Set-Design und schockierende Bilder – der Film ist eine schwarze Komödie, ein schockierendes Drama und eine nostalgische Zeitreise in einem. Hier sitzt jeder Schnitt und jede Zeile. Wer den Kult-Skandalfilm bisher verpasst hat, kann ihn jetzt im Stream auf HBO Max finden.