Heute Abend wird der Hauptgewinn verdoppelt: Das erwartet euch beim Zocker-Special von Wer wird Millionär?

Nachdem Wer wird Millionär? in einer längeren Pause war, kommt es nun kurzfristig mit einem Special zurück. Dabei gibt es Sonderregeln, mit denen die Kandidat:innen noch mehr Preisgeld einheimsen können.

Wer wird Millionär? ist eigentlich in einer längeren Sommerpause, doch heute Abend lädt Günther Jauch wieder einige Kandidat:innen zum großen Ratespaß ein, bei dem es diesmal weitaus mehr als nur eine Million zu gewinnen gibt. Doch das hat natürlich einen Haken.



Das Wer wird Millionär? Zocker-Special: Das sind die besonderen Regeln

Günther Jauch lässt sich mit Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special wieder während der Sommerpause blicken. Dabei winkt dem Gewinner oder der Gewinnerin nicht nur eine, sondern gleich zwei Millionen Euro, wenn er oder sie es schafft, alle 15 Fragen zu beantworten.



Doch beim Zocker-Special herrschen besondere Regeln, die es den Kandidat:innen nicht unbedingt einfacher machen. Denn bis zur neunten Frage (16.000 Euro) muss jede Person auf dem Ratestuhl ohne Joker auskommen. Wenn die Kandidat:innen das geschafft haben, bekommen sie alle vier Joker auf einmal für die letzten Fragen. Falls sie innerhalb der ersten neun Fragen mal hängen und auf einen Joker zurückgreifen müssen, können sie das auch tun – mit der Einschränkung, dass sie danach gar keine Joker mehr zur Verfügung haben.



Weitere TV-News:

Zocker-Special: Noch nie hat jemand die zwei Millionen Euro geknackt

Die zwei Millionen Euro im Zocker-Special hat bisher aber noch niemand gewinnen können. In der Geschichte von Wer wird Millionär? betrug die größte Gewinnsumme in dem Special 750.000 Euro – und das gleich dreimal.



Einige werden sich eventuell an Alexander Zimmer, den Schrotthändler aus Frankfurt, erinnern, der die Zwei-Millionen-Euro-Frage zu Gesicht bekam. Doch folgende Frage konnte er nicht beantworten: "Glaubt man Apollo-Astronauten, die auf dem Mond waren, so riecht Mondstaub nach … ?" Die Antwortmöglichkeiten waren A: Glasreiniger, B: Anis, C: Schießpulver, D: Käsefüßen. Für Zimmer wurde es zu heikel und er ging mit 750.000 Euro nach Hause. Die richtige Antwort wäre übrigens C gewesen.



So könnt ihr das Wer wird Millionär? Zocker-Special schauen

Wer wissen will, ob endlich jemand die zwei Millionen Euro gewinnt, der sollte heute Abend um 20:15 Uhr das Wer wird Millionär? Zocker-Special bei RTL einschalten. Wer sich bis dahin nicht gedulden kann, wird auch auf RTL+ fündig, wo das Special schon on demand zur Verfügung steht.

