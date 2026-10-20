Heute läuft ein fantastischer Abenteuerfilm für alle Fluch der Karibik-Fans im TV

Heute im TV: Angeblich soll der Abenteuerfilm im Alleingang das Genre der Piratenstreifen beerdigt haben, bis es durch Fluch der Karibik wiederbelebt wurde.

Ahoi, ihr Landratten! Wer von den Fluch der Karibik-Filmen nicht genug bekommt oder sie wegen Leichtmatrose Johnny Depp nicht mehr schauen will, kann sich heute Abend im TV die perfekte Alternative dazu anschauen. Die Piratenbraut lohnt sich auf jeden Fall als kurzweilige Unterhaltung.

Los geht der Abenteuer-Spaß um 20:15 Uhr bei Tele 5, und zwar am heutigen Sonntag, dem 25. Oktober. Eine Wiederholung folgt am frühen Dienstagmorgen ab 0:20 Uhr. Ansonsten könnt ihr Die Piratenbraut natürlich aber auch einfach bei diesen Anbietern online streamen.

Heute im TV: Darum geht's im Abenteuerfilm Die Piratenbraut

Auf dem sagenumwobenen Cutthroat Island sollen legendäre Reichtümer und ein großer Schatz nur darauf warten, von irgendwem gehoben zu werden. Aber die Schatzkarte wurde in mehrere Einzelstücke zerteilt und befindet sich unter anderem im Besitz des fiesen Dawg Brown, der seinen Bruder getötet haben soll – weil auf seinem Kopf ein Drittel der Karte tätowiert war.

Einen anderen Teil der Karte besitzt die taffe Morgan Adams (Geena Davis), die alles daran setzt, die Schatzkarte zu vervollständigen. Dabei bekommt sie Unterstützung vom abgebrühten wie gewieften Dieb William Shaw. Aber mit der Loyalität ist es zu Zeiten der Piraten natürlich so eine Sache, und entsprechend ist auf niemanden Verlass.

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Die Piratenbraut kommt zwar nicht an die besten Piratenfilme ran, macht aber durchaus Spaß

Wo andere Abenteuer auf witzige Dialoge, eine spannende Handlung und Charakterentwicklung setzen, zählen bei Die Piratenbraut ausschließlich Action, Kostüme und Ausstattung. Leider werden hier auch für das Jahr 1996 noch überraschend rückständige Rollenbilder präsentiert, aber immerhin haben wir mit Geena Davis zumindest schon einmal eine coole Actionheldin an vorderster Front.

Was bleibt, ist ein Feuerwerk voll atemberaubender Action-Sequenzen, wilder Verfolgungsjagden und opulent in Szene gesetzter Seeschlachten. Wer in erster Linie auf Piraten-Atmosphäre samt atemloser Inszenierung hofft, kommt hier voll auf seine oder ihre Kosten. Drehbuch und Dialoge sind zwar ausbaufähig, aber dafür ist der Look über jeden Zweifel erhaben.