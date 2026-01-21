Heute auf Netflix: Außergewöhnliche Miniserie, die 84 Millionen Streams erzielte und zu einer der meistgesehenen Serien wurde

Vorletztes Jahr veröffentlichte Netflix eine Miniserie, die den Streaming-Dienst im Sturm erobert hat. Neben dem Hype sorgte die Produktion aber auch für eine Kontroverse.

Miniserien lösen bei Netflix regelmäßig einen Hype aus. Oft liegt das an ihrem kompakten Format, durch das sie eine abgeschlossene Geschichte über wenige Folgen erzählen und somit deutlich schneller durchzuschauen sind. Trotzdem gibt es nicht viele Miniserien, die ähnlich eingeschlagen sind wie Rentierbaby aus dem Jahr 2024. Falls ihr die Serie damals verpasst haben solltet, legen wir sie euch hier nochmal wärmstens ans Herz.

Miniserien-Hype bei Netflix: Darum geht es in Rentierbaby

Der Mix aus Drama und Thriller stammt von Schöpfer Richard Gadd, der auch die Hauptrolle in Rentierbaby spielt. Die Story basiert auf wahren Erlebnissen des Showrunners und handelt von Donny Dunn, der als Comedian und Autor in London durchstarten will. Nachdem er in einem Pub Martha (Jessica Gunning) begegnet ist, wird er anschließend von ihr gestalkt. Bei der Auseinandersetzung mit diesem Problem kommt auch ein sexuelles Trauma aus Donnys Vergangenheit wieder hoch.

Rentierbaby wurde zum Mega-Hit, der Kontroverse auslöste

In den ersten 91 Tagen nach Release wurde die Miniserie unglaubliche 84 Millionen Mal gestreamt. Damit zählt Rentierbaby zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen überhaupt. Während sie Platz 13 der besten Serien 2024 in der Bestenliste des Jahres von Moviepilot und FILMSTARTS belegte, gewann Rentierbaby bei der damaligen Emmy-Verleihung vier Awards, darunter als Beste Miniserie.

Die gehypte Miniserie wurde zwischenzeitlich aber auch von einer Kontroverse überschattet. Nach dem Start von Rentierbaby trat eine Frau an die Öffentlichkeit , die Vorbild für Martha in der Serie gewesen sein soll. Sie klagte schließlich gegen Netflix

und forderte mindestens 170 Millionen Dollar Schadensersatz ein. Das Verfahren ist bis jetzt noch nicht abgeschlossen.

Alle sieben Folgen von Rentierbaby könnt ihr jederzeit bei Netflix im Abo streamen.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

