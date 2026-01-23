Heute auf Netflix: Herausragende Miniserie, die mit 113 Millionen Streams Rekorde brach und zur meistgesehenen Serie wurde

Wer diese Netflix-Serie noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt einschalten. Eine packende Charakterstudie mit Anya Taylor-Joy, die daraufhin zum Mega-Star wurde.

Über fünf Jahre ist es bereits her, seit Das Damengambit bei Netflix Premiere feierte. Die Miniserie konnte damals ganze 112,7 Millionen Views innerhalb der ersten 91 Tage auf dem Streamer generieren, was sie zu der bis dato meistgestreamten Netflix-Serie machte. Ein unglaublicher Erfolg, der in den darauffolgenden Jahren von gleich mehreren Serien wie Stranger Things, Wednesday oder Adolescence übertroffen wurde.

Doch steht Das Damengambit nach all der Zeit noch immer auf Platz 8 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien überhaupt. Und das völlig zurecht: Denn dabei handelt es sich bis heute um eine der besten Serien des Streamers.

Das Damengambit bei Netflix: Darum geht's in der Miniserie mit Anya Taylor-Joy

Das Damengambit dreht sich um das Waisenmädchen Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), das seine Eltern bei einem schrecklichen Unfall verlor und die triste Zeit im Waisenhaus mit Tabletten betäubt. Als sie eine unerwartete Leidenschaft fürs Schachspielen entdeckt, nimmt ihr Leben eine radikale Wendung. Schon bald nimmt sie an Wettbewerben und Turnieren teil, bei welchen sie sich in dem von Männern dominierten Sport behaupten muss – und zunächst stark belächelt wird.

Doch ihr unglaubliches Talent versetzt Berge und bringt sie mit gerade einmal 16 Jahren zu den US Open. Je größere Erfolge sie sammelt, desto mehr wird Beth jedoch von den Schatten ihrer Vergangenheit sowie ihrer Sucht eingeholt.

Das Damengambit basiert auf dem Roman The Queen's Gambit von Walter Tevis aus dem Jahr 1983. Dieser sollte bereits in den 80er Jahren verfilmt werden, doch nachdem der Autor gestorben war, wurde das Projekt wieder ins Regal gestellt. Ein neuer Versuch sollte 2008 von Heath Ledger (The Dark Knight) unternommen werden, der damit seine erste Regiearbeit ablegen wollte. Doch auch dessen Tod machte der Adaption einen plötzlichen Strich durch die Rechnung.

2019 wurde letztendlich eine Miniserie für Netflix in Auftrag gegeben, die die Geschichte in sieben Episoden erzählen sollte. Scott Frank (Minority Report) fungierte gemeinsam mit Allan Scott (Wenn die Gondeln Trauer tragen) als Co-Schöpfer und übernahm auch die Regie.

Das Damengambit ist eine packende Charakterstudie mit einer großartigen Anya Taylor-Joy

Dass Das Damengambit als Miniserie adaptiert wurde, ist ein echter Glücksgriff: Denn die Geschichte von Beth entwickelt sich so mit viel Zeit und Ruhe, in der wir ihren Jahre andauernden, beschwerlichen Weg als junge, traumatisierte Frau in einer männlich geprägten Domäne nachvollziehen lernen. So werden wir authentisch in die gesellschaftlichen Gegebenheiten der USA in den 1950er und 60er Jahre hineingezogen.

Während die Serie mit einer Reihe von großartigen Performances aufwartet, unter anderem von Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones) und Harry Melling (Harry Potter), ist und bleibt es Anya Taylor-Joy, die uns durch die sieben Episoden hindurch trägt und ihrer Protagonistin eine ganz eigene Note verlieht, die mühelos an die Bildschirme fesselt. Beths anhaltenden Kampf zwischen Talent und Sucht, Genie und Wahnsinn bringt Taylor-Joy mit Sensibilität und unentwegter Stärke zum Ausdruck – und diese vielschichtige Charakterstudie ist bis heute unvergessen.

Kein Wunder, dass Taylor-Joy danach einen kometenhaften Aufstieg in Hollywood hinlegte und zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Generation wurde. Rollen in Furiosa: A Mad Max Saga, Dune: Part Two oder The Menu waren erst der Anfang. Wenn ihr Taylor-Joys Paraderolle in Das Damengambit bisher bei Netflix verpasst habt, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit, um das nachzuholen.

