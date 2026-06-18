Heute beginnt eine der größten Fantasy-Staffeln des Jahres

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Heute startet die 3. Staffel des Fantasy-Highlights House of the Dragon. Die Vorgeschichte zu Game of Thrones geht weiter.

A Knight of the Seven Kingdoms ist nicht der einzige Game of Thrones-Content, der dieses Jahr an den Start geht. Auch House of the Dragon, das erste Spin-off aus Westeros, meldet sich endlich mit einer neuen Staffel zurück. Die 3. Season geht am heutigen Montag, den 22. Juni bei sowohl HBO Max als auch der gewohnten Serienheimat Sky/WOW an den Start. Acht neue Episoden dürft ihr wöchentlich erwarten.

House of the Dragon Staffel 3: So geht die Fantasy-Saga weiter

In der 2. Staffel von HotD erlebten wir, wie Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) mehrere "Drachensamen" ausfindig machen konnte, also bürgerliche Männer mit Targaryen-Blut, welche ebenfalls die gigantischen Fantasy-Biester reiten und kommandieren können. Daemon (Matt Damon) erhielt eine Vision seiner Nachfahrin Daenerys und seine Tochter Rhaena (Phoebe Campbell) stand kurz davor, einen wilden Drachen zu zähmen. Nun eskaliert der sogenannte Drachentanz komplett, sofern die heimliche Absprache zwischen Rhaenyra und Alicent (Olivia Cooke) nicht doch noch für Frieden sorgen kann.

Folge 1 der neuen Staffel startet direkt mit der Schlacht in der Gurgel, wo die Flotte von Corlys Velaryon (Steve Toussaint) und die Schiffe der zu König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) stehenden Triarchie sich begegnen. Drachen kommen bei der Seeschlacht ebenfalls ins Spiel. Gleichzeitig geraten die Armeen von Team Schwarz und Team Grün in den Flusslanden aneinander, wo unter anderem die große Festung Harrenhal auf dem Spiel steht. Kommt der Krieg als nächstes in die Hauptstadt Königsmund?

Die Fantasyserie House of the Dragon basiert auf George R.R. Martins Buch Feuer und Blut *. Im Gegensatz zu seiner mehrteiligen Game of Thrones-Vorlage Das Lied von Eis und Feuer handelt es sich dabei aber nicht um einen in Prosa verfassten Roman, sondern um eine Westeros-Historie über den Targaryen-Bürgerkrieg, der von verschiedenen Maestern kommentiert und zu Papier gebracht wurde. Showrunner Ryan Condal und sein Team bringen den Stoff in Serienform.

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Wie viel House of the Dragon kommt jetzt noch?

Sobald wir diesen Sommer mit der 3. Staffel von House of the Dragon durch sind, erwartet uns noch eine 4. Season, die als Abschluss der Serie dienen wird. Die soll uns laut Variety wieder im gewohnten Rhytmus zwei Jahre später erreichen, also nach aktuellem HBO-Plan 2028. Aufwendige Genre-Serien wie diese brauchen immer viel Zeit, nicht nur während der Dreharbeiten, sondern auch in der Spezialeffekt-lastigen Postproduktion.

Aber keine Sorge: Fantasy-Fans können sich darüber hinaus noch auf weitere Staffeln von A Knight of the Seven Kingdoms und den Game of Thrones-Prequel-Film über Aegon der Eroberer freuen. Darüber hinaus ist auch Das Lied von Eis und Feuer noch immer nicht abgeschlossen: George R.R. Martin schreibt seit nunmehr 15 Jahren an dem sechsten Band mit dem Titel The Winds of Winter.

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