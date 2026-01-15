Heute bei Amazon Prime: Abenteuer-Krimi mit prächtigen Bildern und einem richtig kniffligen Mordfall

Ganz frisch bei Amazon Prime im Streaming-Abo eingetroffen ist die Fortsetzung einer beliebten Krimi-Reihe, die im Gewand eines altmodischen Abenteuerfilms daherkommt.

Wer ist der Mörder? Diese Frage zieht sich durch alle Geschichten, in denen der raffinierte Privatdetektiv Hercule Poirot in einem rätselhaften Fall ermittelt. Oft gibt es ein ganzes Ensemble an verdächtigen Figuren – und jede einzelne bringt ausreichend Tatmotive mit. Was die Geschichten zudem so reizvoll macht, sind ihre Schauplätze.

Das trifft auch auf Tod auf dem Nil zu, den ihr ab sofort bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen könnt. Die Fortsetzung zu Mord im Orient Express entführt in das Ägypten der 1930er Jahre und wartet mit traumhaften, satten Bildern auf, die einen fast vergessen lassen, dass hier ein grausames Verbrechen geschehen ist.

Neu bei Amazon Prime: Die Agatha Christie-Verfilmung Tod auf dem Nil von und mit Kenneth Branagh

Eine Kreuzfahrt bildet den träumerischen Rahmen von Tod auf dem Nil. Anlass ist die Hochzeit zwischen der wohlhabenden Linnet Ridgeway-Doyle (Gal Gadot) und dem weniger wohlhabenden Simon Doyle (Armie Hammer). Anfangs wirkt alles idyllisch. Es dauert jedoch nicht lange, bis ein Schrei den Luxusdampfer erschüttert.

Linnet wird tot in ihrem Bett aufgefunden. Der Verdacht fällt nicht nur auf Doyle, sondern vor allem auf dessen Ex-Verlobte Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey), die sich heimlich an Bord des Dampfers geschlichen hat. Zum Glück ist Hercule Poirot (Kenneth Branagh) zugegen und stellt ihr gleich eine Reihe unangenehmer Fragen.

Jacquelines Alibi entpuppt sich jedoch als wasserdicht, was Poirot einmal mehr in eine knifflige Situation bringt. Abgeschottet vom Rest der Welt kann er keiner der Figuren um sich herum vertrauen. Der oder die Mörderin befindet sich mit der Hochzeitsgesellschaft auf dem Dampfer und hat womöglich nicht zum letzten Mal zugeschlagen.

In Tod auf dem Nil bei Amazon Prime trifft Abenteuerkino auf Krimi-Rätselspaß und einen Hauch Melancholie

Erneut ist Kenneth Branagh nicht nur mit monströsem Schnurrbart vor der Kamera zu sehen. Genauso wie beim erfolgreichen Vorgänger lenkt er die Ermittlungen auch als Regisseur – und das mit einer sehr genauen Vorstellung: Die Sehnsucht nach altmodischem Abenteuerkino durchdringt seine Poriot-Filme.

Sowohl den eisigen Mord im Orient Express als auch den sonnigen Tod auf dem Nil hat er zusammen mit Kameramann Haris Zambarloukos in prächtigen 70-mm-Aufnahmen eingefangen, die uns immer tiefer in ein Labyrinth aus Lügen führen. Branagh hegt großes Interesse für die Schauwerte der Kulisse. Doch das ist nicht alles.

Ihn interessieren besonders die Momente, in denen der vermeintlich allwissende Poirot an seine Grenzen gerät und eine existenzielle Erfahrung macht. So schlagfertig er in viele Gespräche geht: Poirot kann nicht jeden Widerspruch sofort auflösen. Sein Hadern, das er ungern zugeben will, verleiht den Filmen eine melancholische Note.

Auch bei Amazon Prime: Ein einmaliger Film, der direkt ins Herz trifft

Tod auf dem Nil befindet sich seit dem 15. Januar 2026 im Streaming-Abo bei Amazon Prime. Grundlage der Geschichte bildet der gleichnamige Roman von Agatha Christie. Er zählt neben Mord im Orient Express zu ihren bekanntesten Werken. Branagh hat auch ein drittes Poirot-Abenteuer von Christie verfilmt: A Haunting in Venice.