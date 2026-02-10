Heute bei Amazon Prime: Genialer Sci-Fi-Thriller, der euch mit seiner Idee um den Verstand bringt

Irgendwie komisch, schrullig, bizarr, tieftraurig und dann ohne Vorwarnung absolut grauenerregend: willkommen beim heutigen Sci-Fi-Tipp bei Amazon Prime, der euch minimal den Verstand rauben wird.

Wir alle kennen den schönen Space Horror-Grundsatz von "Im Weltall hört dich niemand schreien." Der Weltraum eignet sich mit seiner endlosen Weite, seiner Stille und Kälte und vor allem Isolation hervorragend für Psychotrips, die sich gewaschen haben. Aber wenige Filme setzen dieses Prinzip so genial um wie dieser bei Amazon Prime.

Bei Moon ist der Name Programm. Und die Idee überraschend und augenscheinlich simpel. Ein Mann. Eine Mission. Ein … Mond. Doch was passiert, wenn ein Mensch mutterseelenallein im Weltall festsitzt – und dann etwas ganz anders läuft, als erwartet? Sam Rockwell zeigt es uns. Aber Vorsicht: Die Erfahrung geht unter die Haut.

In Moon läuft eine Mission auf dem Mond plötzlich ganz merkwürdig schief

Sam Bell (Rockwell) hat einen undankbaren Job. Er ist ganz alleine für eine Anlage zum Rohstoffabbau auf dem Mond zuständig. Ein Mensch muss sie bemannen, und die "Arbeitszeit" beträgt drei Jahre am Stück. Erst nach Erfüllung dieses Vertrags gibt es eine Heimfahrt zur Erde. Der einzige, er Sam Gesellschaft leistet, ist Bordcomputer GERTY.

Als Sam eines Tages draußen auf der Mondoberfläche einen Unfall hat, scheint sein letztes Stündlein geschlagen zu haben. Doch dann wird er gerettet – von … sich selbst. Ein zweiter Sam steht plötzlich vor ihm. Beide haben tausend Fragen, müssen lernen, mit dieser unerwarteten Situation umzugehen. Und dann begreifen beide: Es kann nur einen echten Sam geben. Und nur einer darf am Ende nach Hause.

Moon bei Amazon Prime ist ein Psycho-Meisterstück, das alle Sci-Fi-Fans gesehen haben sollten

Moon ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine simple Idee einen ganzen Film tragen kann. Er ist ein euch in den Wahnsinn treibender Psychothriller mit teils bizarren, teils verstörenden Erkenntnissen. Nicht ohne Augenzwinkern, schließlich begleiten wir hier Charismamonster Sam Rockwell. Aber vor allem ist der Film ein Trip für unser eigenes Hirn, der ganz schön unter die Haut geht.

Ständig stecken wir in einem Zustand des Zweifelns fest. Wie auch Sam können wir nie sicher sein, ob das, was wir sehen, gerade wirklich auch passiert. Die Paranoia dahinter ist scheußlich – aber auch großartig. Dabei steuert der Film auf ein Finale zu, das ganz besonders böse ins Herz trifft und uns noch tagelang beschäftigt.

Wer Moon noch nicht kennt, kann ihn bei im Streaming-Abo bei Amazon Prime nachholen.

