Heute bei Amazon Prime: Starker Thriller von Meisterregisseur – hart, clever und spannend bis zum Schluss

Vor einigen Jahren hat ein grandioser Regisseur einen harten Thriller ins Kino gebracht, von dem leider viel zu wenige mitbekommen haben. Nun befindet sich der Film bei Amazon Prime im Streaming-Abo.

Mit 12 Years a Slave ist Steve McQueen ein moderner Klassiker gelungen. Nur wenige Jahre später hatte der Londoner Regisseur, der vorher Filme wie Shame oder Hunger inszeniert hatte, einen Ausflug ins Thriller-Genre gewagt. Mit einem hochkarätigen Cast kam der Crime-Thriller Widows 2018 in die deutschen Kinos. Doch leider kennen gerade einmal acht Jahre später nur sehr wenige diesen Film.

Thriller-Tipp bei Amazon Prime: Worum geht es in Widows?

In Widows geht es um eine Gruppe von Frauen, deren Männer bei einem gemeinsamen Raubüberfall ums Leben gekommen sind. Durch ihr Ableben sind die Probleme der Kriminellen nun auf ihre Witwen übertragen worden, was diese plötzlich in eine existenzielle Krise manövriert.

Als Veronica, eine der Witwen, einen Plan ihres Mannes für einen anstehenden Raub entdeckt, scheint sich ein Ausweg aus der heillosen Lage für die Witwen zu offenbaren.

Mit Viola Davis in der Hauptrolle ist der Film hervorragend besetzt. Auch in den weiteren Rollen strotzt Widows dank Darsteller:innen wie Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Brian Tyree Henry und Cynthia Erivo nur so vor darstellerischem Talent. In kleineren Rollen sind ebenfalls absolute Schauspielstars wie Robert Duvall, Liam Neeson und Jon Bernthal besetzt worden.

Worin liegt die Stärke bei Steve McQueens Widows?

Widows teilt sich seine große Stärke mit vielen großen Ablegern des Thriller-Genres, da diese in seiner Vielschichtigkeit liegt. Hier wird eine genreübergreifende Geschichte erzählt, die sich weit über den Thriller hinaus zum Drama und Heist-Film transformiert, dabei aber auch jede Menge gesellschaftskritische Töne mit anklingen lässt. McQueen springt äußerst gekonnt zwischen den unterschiedlichen Sujets hin und her und scheut sich nicht, politische Diskurse und rassistische Praktiken darzustellen.

Dadurch, dass der Film an einem Punkt ansetzt, an dem andere Filme enden, und somit die Geschichte der Hinterbliebenen weitererzählt wird, wird der Thriller-Handlung eine enorme Nahbarkeit verliehen. Diese Nahbarkeit wird durch den hervorragenden Cast getragen. Allen voran die Schauspielleistungen der Darstellerinnen der Witwen verleihen dem Film eine enorme Intimität, welche sehr unüblich in diesem Genre ist. Doch auch über diese Nahbarkeit hinaus profitiert der Film von einer enormen Spannungskurve, welche durch die Musik von Hans Zimmer stark befeuert wird.

Widows ist nicht nur für Thriller-Fans ein absolutes Muss, sondern auch für Fans von Regisseur Steve McQueen, der seine inszenatorischen Muskeln spielen lässt. Passend zur kalten Jahreszeit könnt ihr Widows derzeit bei Amazon Prime im Abo streamen.