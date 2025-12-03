Heute bei Netflix: Ein unterschätzter Rache-Western mit richtig hartem Finale und wahren Hintergründen

Vor vier Jahren ist bei Netflix ein ungewöhnlicher Western erschienen, über den heute kaum noch geredet wird. Sehenswert ist die actiongeladene Rache-Geschichte dennoch.

Im Western-Bereich hat Netflix bereits einige spannende Filme hervorgebracht. Da wäre etwa der meisterhafte The Power of the Dog von Jane Campion oder der von Tom Hanks angeführte Neues aus der Welt. Auch das eigenwillige Anthologie-Projekt The Ballad of Buster Scruggs der Coen-Brüder darf nicht vergessen werden.

Heute wollen wir eure Aufmerksamkeit aber auf einen anderen Film lenken: The Harder They Fall. Der 2021 veröffentlichte Western kommt mit einer epischen Laufzeit von fast zweieinhalb Stunden daher, wartet mit zahlreichen Stars auf und überzeugt vor allem dank seiner extrem lässigen Inszenierung und Musikauswahl.

Western-Tipp bei Netflix: Darum geht's in The Harder They Fall

Der Outlaw Rufus Buck (Idris Elba) sorgt für Angst und Schrecken. Statt Worten lässt er seine Waffen sprechen. Das musste auch Nat Love (Jonathan Majors) in jungen Jahren erfahren, als Buck seine Eltern kaltblütig ermordet hat. 20 Jahre später sinnt der Cowboy auf Rache und hat den perfekten Ort dafür gefunden: Redwood City.

The Harder They Fall entfaltet sich als blutiges Racheepos, das mit einer Besonderheit aufwartet: Statt der üblichen vertrauten Western-Klänge auf der Tonspur verwandelt Regisseur Jeymes Samuel den Film in einen wilden Trip, der von Hip-Hop, Reggae und R&B geprägt ist. Co-Produzent war niemand Geringeres als Jay-Z.

Damit bewegt sich The Harder They Fall in der Tradition eines Pop-Westerns wie Django Unchained, der trotz seines historischen Settings auf Musik aus diversen Richtungen zurückgreift und dadurch neuen Schwung in das Genre bringt. Und an Schwung hat The Harder They Fall auch einiges zu bieten, spätestens im blutigen Finale.

Netflix-Western mit Star-Ensemble und wahren Hintergründen

Obwohl The Harder They Fall in äußerst stilisierten Bildern daherkommt, beruht der Film mitunter auf wahren Begebenheiten und nimmt sich mehrere real existierende Figuren zum Vorbild. Erwartet allerdings keine präzise Nachstellung der historischen Ereignisse, sondern eine sehr freie Interpretation des Ursprungs der Geschichte.

Neben Idris Elba und Jonathan Majors gehören u.a. Zazie Beetz, Regina King, Delroy Lindo und Lakeith Stanfield zum Cast. Edi Gathegi, der kürzlich erst als Mister Terrific im neuen Superman-Film begeisterte, ist ebenfalls in dem Western-Remix vor der Kamera zu sehen, den ihr jederzeit bei Netflix im Streaming-Abo schauen könnt.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien bereits im November 2025 auf unserer Schwesternseite SensaCine.