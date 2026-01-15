Heute bei Netflix: Unterhaltsame Action mit genialem Twist – so habt ihr Vampire noch nie gesehen

Sonnenschein, John Wick-reife Kloppereien und abgedrehte Cameos: alles nichts, was man automatisch mit Vampirfilmen verbindet. Unser Netflix-Tipp beweist, dass es die perfekte Mischung ist.

Wir kennen unsere Vampire vor düsteren Kulissen. Regnerisch, neblig, frostbeulig oder doch wenigstens modern underground-punkig. Wo wir sie weniger erwarten? Im sonnigen Hollywood. Noch dazu bekommen die Monster es entschieden zu selten mit unkonventionellen Vampirjägern zu tun, die nach bester John Wick-Manier zur Tat schreiten. Zumindest war das so, bis Netflix Jamie Foxx auf Monsterjagd schickte.

Day Shift ist so modern, wie es ein Vampirfilm in nächster Zeit vermutlich werden kann, und die spaßige Antithese zu einem getragenen, epischen Kunstobjekt wie Robert Eggers’ Nosferatu - Der Untote. Hier gibt es voll auf die Zwölf, lockere Sprüche, geniale Cameos und Action, wie sie eben nur das richtige Team zustande bringt. Glücklicherweise hat Netflix ein solches Team gefunden.

In Day Shift bei Netflix gehen Jamie Foxx und Snoop Dogg auf actiongeladene Vampirjagd

Bud Jablonsky (Foxx) will mit seiner Familie von der Westküste weg und ins beschauliche Florida ziehen. Außerdem braucht er Geld für Zahnspange und Ausbildung seiner Tochter. Da er aber ein Magnet für Ärger und unangenehme Vorfälle ist, muss er zu eher unkonventionellen Aufträgen greifen, um schnell möglichst viel Kohle zu machen. Also arbeitet er widerwillig in der Day Shift.

Die Day Shift ist die unbeliebtere, weil schlechter bezahlte Schicht bei der Vereinigung der Vampirjäger. Doch Bud bleibt keine andere Wahl. Aufgrund seiner Vergangenheit wird ihm außerdem von seinen Vorgesetzten ein Partner und Wachhund an die Seite gestellt: Seth (Dave Franco) ist unerfahren, ängstlich und alles in allem nicht auf Buds Wellenlänge.

Kaum ist Bud zurück in seinem alten Job, bringt er sich prompt wieder in Schwierigkeiten. Einige seiner vampirischen Opfer gehören zum Gefolge der mächtigen Vampirlady Audrey (Karla Souza). Sie schwört Bud Rache und verfolgt Pläne für ihr Volk, die für die Menschheit den Untergang bedeuten könnten. Plötzlich liegt es an Bud, Seth und ihrem Partner Big John (Snoop Dogg), die Vampirrebellion aufzuhalten.

Day Shift ist laut, dreist, witzig und wartet mit krachend schöner Action auf

Day Shift ist ein simpler Film. Vampirjäger – Vampire – kämpft! Doch was auf dem Papier dummdreist daherkommt, hat in der Praxis einfach so verdammt viel Charme und Witz. Foxx’ und Snoop Doggs Chemie und begeistertes Spiel allein lohnen sich schon. Das vereinte Charisma der beiden Haudegen tritt allen in den Hintern, die es wagen, den Unterhaltungswert des Films zu unterschätzen.

Neben dem metaphorischen Tritt in den Hintern wartet das Team von Day Shift natürlich auch mit richtigen Kämpfen und Choreografien auf, die sich gewaschen haben. Actionfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Härte stimmt, Kugeln fliegen, das Blut fließt, die Einrichtung der Hollywood-Luxushäuser wird zerlegt und pulverisiert. Alles in vollendeter Dynamik.

Das hat einen guten Grund: Regie führte J.J. Perry, der zuvor als Second Unit Director am John Wick-Franchise beteiligt war und dort ordentlich Erfahrung sammelte. Wick-Regisseur Chad Stahelski hatte außerdem als Produzent ein Auge auf die Entstehung des vielleicht spaßigsten Vampirfilms dieses Jahrzehnts. Das Ergebnis spricht für sich.

Wer Lust auf enorm unterhaltsame Vampiraction hat, sollte unbedingt zur Day Shift bei Netflix erscheinen.

