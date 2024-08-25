Disney+ streamt: Bombastisches Fantasy-Spektakel, das eine fast 300 Jahre alte Geschichte neu verfilmt

Will Smith ist der einzige Mega-Star, der im Cast von Aladdin vertreten ist. Trotzdem konnte der opulente Fantasy-Film von Guy Ritchie über eine Milliarde US-Dollar einspielen.

Das rund 300 Jahre alte Märchen Aladin und die Wunderlampe ist Teil der morgenländischen Märchensammlung Tausend und einer Nacht. Die wohl weltweit größte Bekanntheit erlangte die Geschichte durch Disneys Zeichentrick-Adaption Aladdin. Neuem Glanz wurde dem Klassiker mit der gleichnamigen Realverfilmung von Guy Ritchie und mit Will Smith verliehen.

Der Film gehört zu den erfolgreichsten Live-Action-Remakes und läuft im TV. Kabel eins strahlte den Blockbuster am 30. September 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Ritchies Aladdin-Version mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen, darunter auch bei Disney+.



Will Smith verzaubert als Dschinni im Fantasy-Film Aladdin

Als geschickter Dieb schlägt sich Aladdin (Mena Massoud) in der arabischen Stadt Agrabah durchs Leben. Doch alles ändert sich, als er Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) kennenlernt, die sich mit einer Verkleidung aus dem Palast geschlichen hat. Sein Traum, ihr Herz zu erobern, rückt bald schon in greifbare Nähe, als der Wesir Dschafar (Marwan Kenzari) ihn anheuert, eine Wunderlampe aus einer gefährlichen Höhle zu stehlen. Und der Bösewicht ist alles andere als begeistert, als Aladdin den Dschinni (Smith) befreit und die Wünsche für sich nutzt.

Aladdin ist Will Smiths erfolgreichster Film und soll fortgesetzt werden

Es gehört zu Disneys Erfolgsrezept, alte Geschichten in populäre Zeichentrickfilme zu verwandeln. Gleich mehrere Filme gibt es zu der Sammlung der Gebrüder Grimm und auch mittelalterliche Legenden wie Robin Hood und Die Hexe und der Zauberer wurden bereits auf die große Leinwand gebracht. Mit Aladdin wagte sich Disney 1992 erstmals an eine morgenländische Geschichte, die ebenso schnell die Herzen des Publikums eroberte.

Der Erfolg wiederholte sich durch das Live-Action-Remake von 2019, welches sogar knapp über eine Milliarde US-Dollar einspielte. Für Will Smith war es sogar der kommerziell erfolgreichste Film seiner Karriere und das Ende einer langen Pechsträhne, nachdem er einst für zwei Rekorde an den Kinokassen gesorgt hatte.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2024 auf Moviepilot erschienen.