Heute endet eine der besten Serien unserer Zeit

Eine herausragende Serie, die Geschichte geschrieben und sich ihren Platz unter den aktuell besten verdient hat, endet heute mit acht neuen Folgen bei Disney+.

Serien, die in die Geschichte eingehen, kommen häufig aus dem Nichts. Im Jahr 2022 hätte wohl niemand den Siegeszug einer Erzählung vorhergesehen, die größtenteils in einer Restaurantküche spielt. Doch wer The Bear gesehen hat, versteht, warum sie sich zu einer der aktuell besten Serien aufgeschwungen hat, die immer wieder die Jahres-Rankings dominierte. Heute endet sie mit Staffel 5 bei Disney+* .

Mit The Bear endet eine der aktuell besten Serien überhaupt

Es brodelt, zischt und kocht in The Bear. Was in den Töpfen des Chicagoer Restaurants entsteht, spiegelt sich auch im Innenleben der Angestellten. In Staffel 1 übernahm Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) den Laden seines verstorbenen Bruders. In Staffel 2 brachte er ihn mithilfe von Co-Köchin Sydney (Ayo Edebiri) und Gabelpolierer Richie (Ebon Moss-Bachrach) renoviert auf Vordermann. In Staffel 3 folgte die Neueröffnung und in Staffel 4 die Jagd nach einem Michelin-Stern am Rande des Bankrotts. Staffel 5 wird nun zeigen, ob das Küchenteam zerbricht oder die Zerreißprobe besteht.

Schaut hier den Trailer zur finalen Staffel von The Bear:

The Bear - S05 Trailer (Deutsch) HD

Viele, die The Bear gesehen haben, sprechen von dem enorm hohen Stresslevel, mit dem die Serie agiert. Aber es ist (zumindest für das Publikum) ein positiver Stress, der zum Mitfiebern und Anteilnehmen einlädt. Zuverlässiger als so mancher Actionfilm trieb die Serie von Christopher Storer den Puls immer wieder in die Höhe. Geboren aus dem Druck und der Leidenschaft der Figuren, die schreien, weinen, träumen und lieben.

Echte Sterneköche loben die Authentizität des dargestellten Küchenalltags. Ausgemachte Serienfans staunen wiederum über die authentisch gezeichneten Charaktere, die mit all ihren Fehlern dennoch unsere Herzen erobern. Auch Nebenfiguren vom Dessert-Zauberer bis zum rehabilitierten Tunichtgut bekommen hier ihre Episoden, um am Ende als Ensemble zu strahlen. Verblüffende Star-Cameos sprenkeln die Prestige-Serie zwischendurch mit bekannten Hollywood-Gesichtern.

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Nach einer überraschenden Bonus-Episode als Film vor anderthalb Monaten liefert The Bear nun mit der achtteiligen 5. Staffel ihr Serienfinale ab. Danach wissen wir, ob das fiktive Chicagoer Restaurant seine größte Feuerprobe überlebt oder nicht. Doch die erzählerische Exzellenz und Intensität, die diese Serie in ihren (größtenteils) 30-minütigen Episoden aufgefahren hat, wird so schnell nicht verblassen. Und so hat The Bear jetzt schon alle Sterne verdient, nach denen eine Serie greifen kann.

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