Heute erstmals im TV: Absoluter Western-Geheimtipp, der mit Spannung und Überraschungen begeistert

Heute legen wir euch die Free-TV-Premiere eines Westerns ans Herz, der bisher völlig ungerechtfertigt unter dem Radar geflogen ist.

Wenn euer Herz für Western schlägt, haben wir hier ein ganz besonderes Schmankerl für euch: Old Henry kommt zum ersten Mal im Free-TV. Aber es wird noch besser: Der Streifen, der vor allem durch seine spannende Story und beeindruckende Bilder punktet, kann sogar ohne Werbeunterbrechungen an einem Stück genossen werden.

Das liegt daran, dass Old Henry heute erstmals auf ARD ausgestrahlt wird. Der Western mit Tim Blake Nelson läuft am heutigen Freitag, den 24. Oktober ab 23:55 Uhr im Ersten. Er dauert bis 01:30 Uhr und wird um 03:10 Uhr nochmal wiederholt. Ihr könnt den Film aber natürlich auch online streamen (zum Beispiel bei Amazon) oder in der ARD-Mediathek schauen.

Free-TV-Premiere: Darum geht's im Western-Geheimtipp Old Henry

Der Farmer Henry lebt mit seinem Sohn auf einer Farm mitten im Nirgendwo. Eines Tages gabelt der Bauer einen schwer verletzten Fremden auf und pflegt ihn wieder gesund. Der Fremde hatte allerdings einen Revolver und eine Tasche voller Geld bei sich. Es dauert nicht lange, bis einige Männer auf dem Hof auftauchen, die genau hinter dieser Tasche her sind.

Der dubiose Trupp gibt sich als Gesetzeshüter aus. Laut dem verletzten Fremden soll es sich bei ihnen aber um gesetzlose Bankräuber handeln. Dass sie den Farmer nicht direkt über den Haufen geschossen haben, sorgt bei ihm für Verwunderung. Aber der alte Henry scheint selbst auch noch das eine oder andere Geheimnis zu haben – zur großen Überraschung seines Sohnes.

Der Spätwestern Old Henry überzeugt mit einer knackig-spannenden Handlung und coolen Bildern

Wir haben es hier mit einem Western zu tun, der sehr genau weiß, was er will. Die Story mag zwar vielleicht keine alten Genre-Hasen vom Hocker hauen, überzeugt aber trotzdem mit diversen spannenden Wendungen sowie jeder Menge zwielichtiger Charaktere. Und was ist bitte cooler als ein altgedienter Revolverheld, der seine Vergangenheit eigentlich hinter sich lassen wollte, jetzt aber doch nochmal ran muss? Eben!

Dazu gibt es wunderschön einsame Landschaften, jede Menge Wildwestromantik, den passenden Score und vor allem jede Menge Spannung. Der Cast rund um Scott Haze (Child of God), Stephen Dorff (Blade) und natürlich Tim Blake Nelson (Der unglaubliche Hulk) kann sich ebenfalls mehr als sehen lassen. Wenn ihr Lust auf einen Western habt und Old Henry noch nicht kennt, könnt ihr hiermit nichts falsch machen.