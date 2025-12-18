Heute erstmals im TV: Brandneuer Star Trek-Film, für den sich selbst die Fans schämen

Ein neuer Star Trek-Film? Das sollte doch eigentlich ein großes Blockbuster-Ereignis sein. Nun ja, die heutige Free-TV-Premiere hat leider eine völlig andere Geschichte zu erzählen.

Obwohl Star Trek in der vergangenen Dekade zahlreiche Serien an den Start gebracht hat, tut sich die Enterprise-Crew dieser Tage sehr schwer, die unendlichen Weiten der großen Leinwand zu erobern. Seit dem 2016 erschienen Star Trek Beyond warten wir vergeblich auf einen neuen Kinofilm aus dem beliebten Sci-Fi-Franchise.

Verkürzt werden sollte die Wartezeit mit dem Streaming-Film Star Trek: Section 31, der Anfang des Jahres auf Paramount+ seine Premiere feierte. Heute Abend kommt das Sci-Fi-Abenteuer erstmals um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI im Fernsehen. Richtig glücklich ist mit dieser Bruchlandung jedoch kaum ein Fan geworden.

Mit Star Trek: Section 31 hat sich das Sci-Fi-Franchise wirklich keinen Gefallen getan

Anfangs hörte sich alles sehr vielversprechend an: Nach dem Erfolg von Star Trek: Discovery sollte die von Michelle Yeoh gespielte Philippa Georgiou ihr eigenes Spin-off erhalten, das sich um die sagenumwobene Section 31 dreht – eine geheime Division der Sternenflotte, die bereits mehrmals im Franchise aufgetaucht ist.

Ursprünglich wurde das Projekt als eigene Serie angekündigt, ehe es lange Zeit in der Versenkung verschwand. Später überraschte Paramount+ mit der Ankündigung, dass die Serie in einen Film umgewandelt und exklusiv bei dem Streamer veröffentlicht wird. Das Ergebnis war nicht mehr als ein dürftig zusammengeschusterter TV-Film.

Eigentlich hätte Star Trek: Section 31 eine neue Ära für das Franchise in die Wege leiten und einen interessanten Mittelweg zwischen großem Blockbuster und Serie werden können. Schlussendlich kam aber nur ein liebloser Sci-Fi-Action-Film mit billigem Look heraus, der sich nicht einmal für Star Trek interessierte.

Star Trek-Niederlage: Section 31 wurde von Kritiken und Fans richtig übel zerrissen

Kein Wunder, dass die Kritiken vernichtend waren. Gerade einmal 37 von 100 Punkten erreichte Section 31 bei dem Review-Aggregator Metacritic . Noch bitterer fällt der Schnitt bei Rotten Tomatoes aus, wo gerade einmal 24 Prozent positive Besprechungen eingegangen sind. Und der Audience-Score steht bei 16 Prozent.

Selten wurde ein verheißungsvolles Spin-off dermaßen in den Sand gesetzt, dass der Film knapp ein Jahr nach seinem Streaming-Start fast komplett vergessen ist. Dennoch könnt ihr euch heute Abend im TV euren eigenen Eindruck von Section 31 machen. Denn einen anderen neuen Star Trek-Film gibt es in absehbarer Zeit nicht.