Heute erstmals im TV: Fantasy-Horror, der nach 24 Jahren absoluten Kult-Film fortsetzt

Heute läuft ein Fantasy-Horror-Film erstmals im TV, der einen beliebten 90er-Schocker neu auflegt. Im Zentrum der Story stehen die Hexenkünste einer Mädchen-Clique.

Im TV: Fantasy-Horror, in dem 4 Teenie-Hexen die Welt retten wollen

Der Hexenclub war bei Kinostart alles andere als ein Mega-Hit. In den Jahrzehnten danach erfreute sich der Fantasy-Horror allerdings einer wachsenden Fangemeinde, dieDie Neuauflage Der Hexenclub läuft heute im TV. Und wieder müssen vier Hexen eine finstere Bedrohung abwenden.

Der Plot des neuen Hexenclubs gestaltet sich ähnlich wie im Original. Drei junge Magierinnen nehmen den Neuzugang Lily (Cailee Spaeny) in ihren Hexenzirkel auf, nachdem sie frisch in die Stadt gezogen ist. Während sie noch lernt, ihre Kräfte verantwortungsvoll einzusetzen, ist bereits Gefahr im Verzug. Bald kommt es zu einem Todesfall, den eines der Mädchen verursacht haben soll.

Der neue Hexenclub kam bei der Kritik größtenteils positiv an, wie Metacritic zeigt. Viele Kritiker:innen lobten den Unterhaltungsfaktor des Films, der sich aber vor allem an Fans des Originals richte.

Wann läuft Der Hexenclub im TV?

Der Hexenclub läuft am heutigen Mittwoch, den 19. Juli 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Es handelt sich um eine TV-Premiere. Regie führte Zoe Lister-Jones, die unter anderem auch als Schauspielerin in New Girl und Beau is Afraid zu sehen war.

