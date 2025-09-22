Heute erstmals im TV: Gigantischer Sci-Fi-Blockbuster, der die Welt an den Rand der Zerstörung bringt

Eine Free-TV-Premiere läuft heute mit dem Science-Fiction-Prequel zur chinesischen Produktion Die wandernde Erde im Fernsehen.

Vor sechs Jahren dominierte der Sci-Fi-Film Die wandernde Erde die chinesischen Kino-Charts. Danach kam das Weltraumabenteuer über die Suche nach einer neuen Sonnen-Heimat für die Erde via Netflix zu uns.

Das Prequel Die wandernde Erde II läuft am heutigen Dienstag, den 23. September 2025 erstmal im deutschen Free-TV. Tele 5 zeigt den Film ab 20:15 Uhr. Alternativ könnt ihr ihn bei Filmtastic in der Flat oder als Leih- und Kauftitel bei den gängigen Streamern wie Amazon ansehen.

Sci-Fi-Abenteuer Die wandernde Erde II: Das erwartet euch heute im TV

Wie schon der erste Film basiert Die wandernde Erde II auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Cixin Liu, den man vor allem für die Vorlage zur Netflix-Serie 3 Body Problem kennt. Wir erleben darin, wie die Erde von einem Heliumblitz der Sonne bedroht wird und sich die Welt daraufhin zusammenrafft, um der globalen Gefahr aus dem Weg zu gehen. Die UN erhält eine Einheitsregierung und es werden Anstrengungen unternommen, den gesamten Planeten mit kolossalen Triebwerken aus dem Sonnensystem heraus bis zum nächstgelegenen Stern Alpha Centauri zu bewegen.

Wichtige Charaktere, denen wir im Laufe der Handlung von Die wandernde Erde II folgen, sind:

Wu Jing als Pilot Liu Peiqiang

Andy Lau als Computeringenieur Tu Hengyu



Wang Zhi als Militärärztin Han Duoduo

Sha Yi als Pilot Zhang Peng

Zhu Yanmanzi als Politikerin Hao Xiaoxi



Ning Li als Ma Zhao vom Projekt Digitales Leben

Andy Friend als US-Botschafter Mike

Wie der Vorgänger war auch der zweite Teil von Die wandernde Erde ein großer Erfolg im Heimatland des Films. International spielte er laut Box Office Mojo 615 Millionen US-Dollar ein, über 569 Millionen davon im Land der Mitte.

Auch interessant:

Eine andere erfolgreiche Sci-Fi-Reihe ist Alien, die in diesem Jahr ihre erste Serie hervorgebracht hat. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann in unsere passende Folge von Streamgestöber reinhören ...

Hört den Podcast: Warum Alien: Earth eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres ist

Mit Alien: Earth landet die außerirdische Bedrohung auf der Erde, bei Disney+. Wir diskutieren im Podcast, ob sich die Sci-Fi-Serie als gelungener Franchise-Beitrag lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo, Legion) ein mitreißendes Sci-Fi-Spektakel gelungen, das trotz seiner Liebe für den Xenomorph auch eigene Akzente setzen kann. Zwischen atemberaubenden Bildern sowie einer Vielzahl alter und neuer gruseliger Weltraummonster werden zutiefst menschliche Fragen in synthetischen Körpern aufgeworfen.