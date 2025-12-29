Heute erstmals im TV: Großartiger Thriller, der noch lange beschäftigt und zum Nachdenken zwingt

Heute läuft ein vielfach ausgezeichneter Film ohne Werbeunterbrechungen im TV. Statt eines reinen Thrillers erwartet euch ein intensives, klug konstruiertes Drama mit scharfen Dialogen.

Deutsche Filme sind bei der Oscar-Verleihung oft Mangelware – es sei denn, Sandra Hüller spielt mit. Bereits 2017 war sie in Toni Erdmann dabei, der als bester fremdsprachiger Film nominiert wurde, 2024 folgte in derselben Kategorie The Zone of Interest. Sie war außerdem für Anatomie eines Falls als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Das Gerichtsdrama von Justine Triet, in der Wahrheit, Wahrnehmung und Schuld verschwimmen, seht ihr am heutigen Freitag, den 02. Januar 2026, in der Free-TV-Premiere. Ganz ohne Werbung zeigt ARD den Film um 23:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt den Film auch bei Amazon Prime und weiteren Anbietern streamen.

Anatomie eines Falls im TV: Auf der Suche nach der Wahrheit

In Anatomie eines Falls lebt die Autorin Sandra (Hüller) mit Mann Samuel (Samuel Theis) und Sohn Daniel (Milo Machado Graner) zurückgezogen in den französischen Alpen. Doch als Samuel plötzlich tot vor dem Haus aufgefunden wird, gerät das Leben von Mutter und Sohn völlig aus den Fugen.

Obwohl unklar ist, ob es sich bei dem Tod um einen Unfall, Mord oder Selbstmord handelt, wird Sandra als Hauptverdächtige angeklagt und vor Gericht gestellt. Akribisch werden im Laufe des Prozesses Details unter die Lupe genommen, die die Beziehung des Paares analysieren. Doch je tiefer der Prozess voranschreitet, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Fakten, Vermutungen und persönlichen Interpretationen.



Sandra Hüller wurde mit dem Thriller zurecht für den Oscar nominiert

Dass Hüller neben Stars wie Emma Stone (Poor Things), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Carey Mulligan (Maestro) und Annette Bening (Nyad) für den begehrten Filmpreis nominiert war, kommt nicht von ungefähr. Sie trägt den Film und stattet ihre Figur mit solcher Ambivalenz aus, dass man ihr zwar nah kommt, sie aber nie greifen kann.

Genau das macht Anatomie eines Falls so spannend. Denn Hüller schenkt uns für ein Gerichtsdrama und eine angeblich zu Unrecht Angeklagte auffällig wenig Emotionen. Stattdessen liefert sie gestochen scharfe Dialoge, mit denen sie sich auch immer wieder in Widersprüche verstrickt. Sympathien gewinnt sie durch ihre kühle, oft überhebliche Art nicht, doch macht sie das auch schuldig?

Die Ambivalenz ihrer Figur lässt auch die Zuschauenden in der Wahrheitsfindung schwanken und zwingt das Publikum dazu, die eigene Haltung ständig zu hinterfragen. Doch nicht nur das Gericht sucht nach der Wahrheit, auch der fast blinde Sohn Daniel kämpft mit den Zweifeln an seiner kindlichen Loyalität. So wird die nüchterne Gerichtsatmosphäre mit einem menschlichen Familiendrama gekonnt verwoben.

Hüller trägt uns durch den gelungenen 150-minütigen Film, der ruhig, aber keinesfalls langweilig ist. Anatomie eines Falls ist ein kluger Thriller, der zum Mitdenken anregt. Als Zuschauende:r ertappt man sich selbst dabei, wie vorschnell man Urteile fällt und wie brüchig die Wahrheit sein kann.