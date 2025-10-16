Heute erstmals im TV: Harte Gladiatoren-Action mit Game of Thrones-Star im Doppelpack

Wem das Alte Rom aus Gladiator gefällt, der sollte heute Abend einschalten: Im TV läuft erstmals eine bildgewaltige Gladiatoren-Serie von Blockbuster-Experte Roland Emmerich.

Brot und Spiele, das klingt harmlos. Aber wie knallhart es nach diesem berühmten Motto im Alten Rom zuging, zeigen Filme wie Gladiator. Und in jüngerer Zeit auch die Historienserie Those About To Die: Regie-Star Roland Emmerich (Independence Day) lässt hier einen Game of Thrones-Star um Macht und Einfluss buhlen. Die Serie startet am heutigen Freitag, den 17. Oktober 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Ab sofort wird wöchentlich eine Doppelfolge ausgestrahlt.

Action im TV: Game of Thrones-Star und Schauspiel-Ikone kämpfen um die Macht in Rom

Those About to Die spielt im Rom des Jahres 79. nach Christus. Den alten Kaiser Vespasian (Schauspiel-Ikone Anthony Hopkins) verlassen seine Kräfte, seine zwei völlig unterschiedlichen Söhne Titus (Tom Hughes) und Domitian (Jojo Macari) scheinen lieber zu zanken, als das Reich zu einen.

Schaut euch hier den Trailer zu Those About to Die an:

Those About To Die - S01 Trailer (Deutsch) HD

In den Eingeweiden der Stadt köchelt bereits die Rebellion vor sich hin. Dort ist Tenax (Game of Thrones-Star Iwan Rheon) zuhause: Der Aufsteiger verwaltet die Wetten im Circus Maximus und träumt davon, durch ein eigenes Team bei den Wagenrennen an Einfluss zu gewinnen.

Unter der Gier Roms haben andernorts Unschuldige zu leiden: Cala (Sara Martins) reist aus den Wüsten ihres Heimatlandes in die Metropole, um ihre Kinder zu retten. Ihre Töchter Aura (Kyshan Wilson) und Jula (Alice Ann Edogamhe) hat man versklavt, ihrem Sohn Kwame (Moe Hashim) steht ein blutiger Tod als Gladiator bevor.

Während Robert Rodat (Drehbuchautor von Der Soldat James Ryan) als Showrunner fungierte, übernahmen Roland Emmerich und Marco Kreuzpaintner (Krabat) bei je 5 Folgen die Regie. 2024, als die Serie bei Amazon Prime startete, kursierten bereits Ideen für eine 2. Staffel – seither gibt es allerdings keine neuen Informationen.

