Heute erstmals im TV: Legendäre Sci-Fi-Reihe erfindet sich als überwältigender Blockbuster neu

Dieser Sci-Fi-Blockbuster blickt zurück und erzählt die Entstehung eines perfiden Systems, das auf Macht und Manipulation beruht. Das erfolgreiche Franchise wird noch dieses Jahr fortgesetzt.

Fast 3 Milliarden US-Dollar konnten die vier Teile der Die Tribute von Panem-Reihe einspielen, die die gefeierten Jugendbücher für das Kino adaptierten. Mit Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes wurde die Reihe 2023 weitererzählt. Der erfolgreiche Blockbuster dreht sich um die Vorgeschichte von Panem und zeigt uns Bösewicht Snow als sensiblen jungen Mann.

Das Prequel könnt ihr am am heutigen Sonntag, den 15. Februar 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben sehen. Die Wiederholung läuft am 20. Februar um 22:30 Uhr. Alterntiv könnt ihr The Ballad of Songbirds & Snakes auch bei diesen Streaming-Anbietern sehen.

The Ballad of Songbirds & Snakes: Die 10. Hungerspiele

Während mit Katniss' Teilnahme die 64. Hungerspiele eröffent wurden, sehen wir in dem Prequel die 10. Hungerspiele. Die sind nicht mal ansatzweise wie das Medienspektakel, das später daraus inszeniert werden soll.

Der spätere Präsident Coriolanus Snow ist in dem Film ein junger Mann (Tom Blyth) aus bescheidenen Verhältnissen. Als er gemeinsam mit seiner Abschlussklasse zu Mentoren für die neuen Tribute ernannt wird, ist das seine Chance für den sozialen Aufstieg. Doch mit seinem Tribut, der rebellischen Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) bekommt er ein Mädchen aus dem ärmlichen Distrikt 12 zugeteilt.

Dem Prequel gelingt es mit neuen Figuren eine originelle Geschichte in der bekannten Welt von Panem zu erzählen. Spannend ist die komplexe Entwicklung von dem mitfühlenden Coriolanus zu sehen, aus dem später der totalitäre Präsident Snow werden wird. Mit Peter Dinklage und Viola Davis sind auch die Nebenrollen hochkarätig besetzt.

Tribute von Panem 6: Haymitchs Hungerspiele

The Ballad of Songbirds & Snakes basiert wie schon die erste Reihe auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins. Die Autorin baut ihre Welt auch weiterhin aus, während Ende des Jahres eine neue Panem-Geschichte auf die große Leinwand kommt. In Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping wird ab dem 19. November 2026 eine weitere beliebte Figur im Kino in den Vordergrund gerückt: Katniss' Mentor Haymitch.

Auch Präsident Snow darf darin nicht fehlen. Nach Blyth und Kiefer Sutherland wird diesmal Ralph Fiennes in die Rolle schlüpfen. Im noch in diesem Jahr erscheinenden Theaterstück ist die Figur mit John Malkovich ebenfalls durch einen Mega-Star besetzt.

Haymitchs Auftritt in der Arena fand bei den 50. Hungerspielen statt. Fans wissen, dass alle 25 Jahre mit dem Jubel-Jubiläum neue Regelungen für mehr Spannung sorgen sollen. Für den sechsten Film heißt das die doppelte Anzahl an Teilnehmer:innen. So muss sich Haymitch gegen 47 Kinder und Jugendliche durchsetzen.