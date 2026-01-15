Heute erstmals im TV: Verfilmung eines riesigen Skandals, der weltweit Geschichte schrieb

Die heutige Free-TV-Premiere zeigt den rasanten Aufstieg eines Pop-Duos, das zu Weltstars wurde. Berühmt wurden sie neben den Ohrwurm-Hits vor allem für eine Lüge, die alles in Trümmern legte.

Dass überhaupt eine deutsche Pop-Band einen Grammy gewinnt, ist schon eine Rarität, doch nach dem kometenhaften Aufstieg der Band Milli Vanilli Ende der 80er folgte prompt der Absturz. Genau davon erzählt der Film Girl You Know It's True, der heute erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wird. Darin seht ihr Matthias Schweighöfer als skrupellosen Musikproduzenten Frank Farian.

Sat.1 zeigt die Free-TV-Premiere am heutigen Montag, den 26. Januar 2026 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung wird am Mittwoch um 23:10 Uhr ausgestrahlt. Hier findet ihr auch alternative Streaming-Anbieter, die Girl You Know It's True im Programm haben.

Girl You Know It's True erstmals im TV: Vom Welterfolg zum Absturz

Rob Pilatus (Tijan Njie) und Fab Morvan (Elan Ben Ali) sind zwei junge Männer mit ganz großen Träumen: Sie wollen es im Musikbusiness schaffen. Mit ihrem Charme und ihrer Performance schaffen sie es, Produzent Frank Farian zu überzeugen. Der liefert dem Duo Milli Vanilli eingängige Pop-Hits, mit denen sie in kürzester Zeit zu globalen Superstars werden.

Doch je schneller der Aufstieg, desto mehr verlieren die Künstler die Kontrolle über das Geschehen. Bis eine zentrale Lüge auffliegt und ihre Karriere in Schutt und Asche liegt.

Girl You Know It’s True - eine Geschichte über Ausbeutung

Die wahre Geschichte hinter Milli Vanilli dürfte vielen bekannt sein, dennoch lohnt sich der Film, der vor allem die Grauzonen auslotet. Besonders in den Bann ziehen die Hauptdarsteller Njie und Ali, die mit Ehrgeiz, großen Träumen und viel Naivität in ihre Karriere starten. Die talentierten jungen Männer sind nicht frei von Schuld, können sich aber als Spielball der mächtigen Industrie kaum Gehör verschaffen.

Schweighöfers Performance wirkt in Simon Verhoevens Biopic stellenweise karikaturhaft, aber doch stimmig im Gesamtkonzept. Er mimt einen skrupellosen Produzenten, der kein Interesse an der Kunst oder den Menschen dahinter zeigt. Er will nur eins: Hits produzieren. Und eines muss man ihm lassen – er weiß genau, wie das geht.



Mit seinem rasanten Tempo sorgt Girl You Know It's True für gute Unterhaltung, die keine Langeweile aufkommen lässt. Trotz aller Leichtigkeit, die im Film zu sehen ist, bekommen wir aber auch den gnadenlosen Absturz zu sehen, den vor allem die Künstler mit voller Wucht zu spüren bekommen.