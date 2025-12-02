Heute erstmals und ungeschnitten im TV: Der 10. (!) Teil einer der heftigsten Kultreihen überhaupt

19 Jahre nach dem Original werden in dieser gelungenen Horror-Fortsetzung die Rachefantasien fortgeführt. Der Film überrascht mit einer emotionaleren Ausrichtung, bleibt aber grausam.

Alles begann 2004 mit einer Clownspuppe auf einem Dreirad und dem Satz: "Ich will ein Spiel spielen." Was den brutalen Horror in Saw so fesselnd machte, war schon damals, dass die Opfer eine (zwar sehr kleine), aber reale Chance bekamen, ihr Leben zu retten. Aus dem Hype des ersten Films wurde eine erfolgreiche Reihe, die mit dem aktuell letzten und besten Film Saw X heute im Fernsehen zu sehen ist.

Den ungeschnittenen Horror zeigt RTL Zwei in der Nacht vom 5. Dezember auf den 6. Dezember 2025 um 00:30 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt Saw X bei verschiedenen Anbietern streamen.

Saw X ungeschnitten im TV: Brutale Fallen und moralische Spiele

Zeitlich spielt der zehnte Teil zwischen dem ersten und dem zweiten Film und bringt Jigsaw alias John Kramer (Tobin Bell) zurück in die tödlichen Spiele. Todkrank und verzweifelt reist John nach Mexiko, wo angeblich eine experimentelle Therapie seine Krebserkrankung heilen soll. Doch der vermeintliche medizinische Durchbruch entpuppt sich als skrupelloser Betrug.

Daraufhin kehrt Kramer zu dem zurück, was er am besten kann: tödliche Spiele planen, die seine Opfer auf brutalste Weise mit ihren eigenen Verfehlungen konfrontieren sollen. In Saw X ist der Horror persönlicher, direkter und gnadenloser als je zuvor.

Saw X bringt alten Glanz der Splatter-Reihe zurück

Es dürfte viele Fans doch überraschen, dass es 19 Jahre brauchte, bis die Kritiker-Wertung der Horror-Reihe bei Rotten Tomatoes erstmals die 50-Prozent-Marke knackte. Während das Original im Ranking auf Platz 2 liegt, setzt sich Saw X mit deutlichem Vorsprung ab und erzielt stolze 81 Prozent.

Auch das Publikum zeigt sich begeistert. Im allgemeinen Konsens heißt es auf der Bewertungsseite:

Saw X verleiht den Hauptfiguren der Filmreihe mehr Tiefe und lässt gleichzeitig genügend Raum für den grausam-grafischen Horror, für den diese Filme bekannt sind. Er ist womöglich die beste Fortsetzung der Reihe bisher.

Die emotionale Tiefe gelingt durch John Kramer, den wir erstmals als tragische Figur erleben. Bells Spiel gibt dem ganzen Wahnsinn eine seltsam menschliche Dimension. Das schwächt seine sadistische Grausamkeit aber nicht ab - im Gegenteil. Der zehnte Film löste während der Produktion sogar einen Polizeieinsatz aus. Für die Reihe ist das nichts Ungewöhnliches. Schon bei der Kinovorführung von Saw III mussten Krankenwagen ausrücken.

Für das Splatter-Erlebnis, das unter die Haut geht, sorgen in Saw X durchdachte Fallen, die so bestialisch sind, dass sie schon beim Zusehen weh tun. Praktische Effekte ohne große CGI-Tricks geben dem Ganzen trotz des Wahnsinns einen beklemmenden Realismus.