Heute geht eine packende Mystery-Thrillerserie weiter, die ihr völlig kostenlos streamen könnt

Was als Provinzkrimi begann, entwickelt sich in der 2. Staffel vollends zu einer Mystery-Saga, in der eine ganze Spezies um ihr Überleben kämpft. Heute könnt ihr die neuen Folgen der Serie gratis streamen.

Nach einer fesselnden 1. Staffel kehrt die deutsche Serie Oderbruch endlich zurück. Ab heute könnt ihr die 2. Staffel kostenlos in der ARD-Mediathek streamen. Mit dem genreübergreifenden Stoff, der polizeiliche Ermittlungsarbeit mit Mystery-Elementen verbindet, werden nicht nur Fans von Dark auf ihre Kosten kommen.

Thriller-Serie Oderbruch überraschte mit Krimi- und Mystery-Elementen

Bereits die 1. Staffel von Oderbruch überraschte das Publikum mit ihrem gelungenen Genre-Mix. Was zunächst wie ein düsterer Serienkiller-Thriller begann, zeigte immer stärker seinen spannenden Mystery-Einschlag. In Staffel 2 verabschiedet man sich von der Polizeiarbeit gänzlich verabschiedet. Stattdessen wird die Welt rund um Maggie (Karoline Schuch) und ihre Familie weiter ausgebaut.

Es folgen Spoiler zu Staffel 1

Oderbruch Staffel 2: Düstere Familien-Saga geht weiter

Zwei Jahre nach den schrecklichen Ereignissen reisen Maggie Kring (Karoline Schuch) und ihr Bruder Kai (Julius Gause) quer durch Europa. Ihr Ziel ist es, die Jäger des Strigoi-Ordens aufzuspüren und zu vernichten. Nur so können sie verhindern, dass ihre eigene Art Menschen ermordet. Doch Maggie hat selbst mit dem unstillbaren Durst nach Blut zu kämpfen und einem Geheimnis, das sie selbst vor ihrem Bruder verbirgt: ihre Tochter Vera (Emily Kusche).

Diese führt ein unscheinbares Leben als Musikstudentin in Spanien und ahnt noch nicht, dass sie zur Zielscheibe des mächtigen Vampirs Quito (Sabin Tambrea) geworden ist. Doch er ist längst nicht der Einzige, der nach ihr sucht.

Während alte Figuren zurückkehren und neue Gegenspieler wie der Strigoi-Kronprinz auftreten, entwickelt sich die Serie endgültig vom Krimi zur kompromisslosen Vampirsaga weiter, in der eine ganze Spezies ums Überleben kämpft. In sechs neuen Folgen wird die düstere Familiengeschichte weitererzählt.