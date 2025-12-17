Heute gilt er als einer der besten Western aller Zeiten, aber damals glaubte nicht einmal Hauptdarsteller Clint Eastwood an seinen Erfolg

Clint Eastwood hat einen tiefen Fußabdruck in der Popkultur hinterlassen. Er wurde mit Sergio Leone-Western weltberühmt – dabei hätte er den ersten fast nicht gedreht.

In der zweiten Hälfte der 50er Jahre begann Clint Eastwood seine Schauspielkarriere. Mit der Serie Tausend Meilen Staub wurde er einem breiteren Publikum bekannt, doch der große Erfolg kam mit Für eine Handvoll Dollar 1964. Die Rolle des namenlosen Revolverhelden war sein großer Kino-Durchbruch. Dabei konnte er nur schwer überzeugt werden.

Clint Eastwood war nur die dritte Wahl für Sergio Leone und auch selbst sehr skeptisch

Laut einem Artikel der Popkultur-Website Far Out Magazine war Clint Eastwood nicht die erste Wahl für die Rolle des namenlosen Helden. Stattdessen wurde erst Eric Fleming, der ebenfalls in der Serie Tausend Meilen Staub spielte, die Rolle angeboten. Fleming war damals ein vielversprechender Star und die Rolle war ihm zu riskant.

Die zweite Wahl fiel auf den damaligen B-Movie-Star Richard Harrison. Er lehnte zwar ab, schlug Regisseur Sergio Leone aber jemand anders vor: Clint Eastwood. Den konnte sich damals noch niemand in der Rolle des mysteriösen Reiters ohne Namen vorstellen, doch Leone hörte auf Harrison. Eastwood musste jedoch ebenfalls überzeugt werden.

Deshalb hat Clint Eastwood zugesagt

In einem Interview, das 2003 aufgenommen wurde (via filmSCHOOLarchive ), hat Clint Eastwood seine Erfahrung mit Für Eine Handvoll Dollar geteilt. Dabei erklärte er, wie seltsam er die Vorstellung zunächst fand, einen Western in Italien zu drehen und dass er der Meinung war, es würde ein Misserfolg werden. Dann erfuhr er, dass die Dreharbeiten in Spanien stattfinden würden:

Ich dachte, das Ding floppt gewaltig, aber ich werde eine Reise nach Italien und Spanien bekommen. Ich war noch nie an einem der beiden Orte, das wird eine tolle Erfahrung.

An das Projekt hatte er also nicht geglaubt. Dennoch gab es eine Sache, die ihn überzeugte. Der Film war Sergio Leones Idee eines Western-Remakes von Yojimbo, der Leibwächter. Eastwood war ein großer Fan des damals erst wenige Jahre alten Films und begeistert, die Rolle des Helden zu übernehmen.

Auch interessant:

Für eine Handvoll Dollar gilt heute als einer der besten Western überhaupt

Nicht nur war Für eine Handvoll Dollar Clint Eastwoods großer Durchbruch, auch hält er bis heute stand. Die Film-Magazine Vulture und der Hollywood Reporter listen den Western als einen der besten und wichtigsten Einträge des Genres. Bei Moviepilot wird er mit einer 7,7 von 10 bei fast 8.000 Bewertungen auch als einer der besten Western überhaupt gelistet.

Und damit nicht genug: Für eine Handvoll Dollar war erst der Anfang der vielleicht einflussreichsten Western-Reihe überhaupt. Sergio Leone und Clint Eastwood drehten in den darauffolgenden Jahren noch Für ein paar Dollar mehr und Zwei glorreiche Halunken.

Mit der sogenannten Dollar-Trilogie zementierten Leone und Eastwood ihren Kultstatus im Western-Genre – und das allen anfänglichen Widerständen zum Trotz.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

