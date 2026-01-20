Heute große Free-TV-Premiere: Eine der beliebtesten deutschen Abenteuerreihen geht weiter

Insbesondere in Deutschland erfreuen sich die abenteuerlichen Fälle dieser junge Truppe größter Beliebtheit. Die neueste Verfilmung kommt heute erstmals im TV.

Eigentlich stammen Die drei ??? aus den USA. Dort wurde die Reihe allerdings irgendwann eingestampft. Weil sie aber in Deutschland (vor allem als Hörspiele) so beliebt sind, wurde die Marke hier einfach fortgeführt. Die dritte große Verfilmung Die drei ??? - Erbe des Drachen läuft heute als Free-TV-Premiere.

Die Produktion aus Deutschland kommt am heutigen Samstag, den 24. Januar, um 20:15 Uhr bei Sat.1. Eine Wiederholung wird dann am Sonntagnachmittag ab 15:50 Uhr ausgestrahlt. Der Abenteuerfilm kann aber natürlich auch online gestreamt werden.

Heute erstmals im TV: Darum geht's in Die drei ??? - Erbe des Drachen

Die drei Kids Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt) und Bob Andrews (Levi Brandl) sind Privatdetektive, die aus einer geheimen Basis auf einem Schrottplatz in Kalifornien heraus operieren. Justus glänzt mit einem genialen Gedächtnis und großer Kombinationsgabe, Bob kann ideal sowie äußerst gründlich recherchieren und Peter ist für Skepsis sowie alles Körperlich-Sportliche verantwortlich.

Als sie in den Ferien für ein Praktikum bei Peters Vater (Mark Waschke) anheuern, verschlägt es die drei Nachwuchsermittler an ein Filmset in Rumänien. Dort soll Dracula Rises gedreht werden, aber schnell stellt sich heraus, dass es natürlich auch hier ein spannendes Mysterium für die drei Jungs gibt. Sie ermitteln im Fall eines vor 50 Jahren verschwundenen Jungen, der mit einer uralten Legenden über Untote und einer geheimen Bruderschaft zu tun hat.

Die drei ??? - Erbe des Drachen lebt von Nostalgie und dürfte vor allem Fans begeistern

Wenn ihr zu den vielen Menschen gehört, die jeden Fall der Drei ??? als Hörspiel kennen, kommt ihr mit dem neuesten Film sowieso auf eure Kosten. Wie die Vorlage auch, richtet sich Erbe des Drachen natürlich eher an ein jüngeres Publikum. Dementsprechend solltet ihr keine allzu großen Twists oder irgendwelche Horror-Einlagen erwarten, aber bekommt eben solide Abenteuerunterhaltung zum Miträtseln geboten.

Mit den beiden anderen Die drei ???-Verfilmungen aus den letzten Jahren hat dieser neue Teil nur über die Vorlage zu tun. Ansonsten haben vor und hinter der Kamera komplett andere Menschen daran gearbeitet. Weil Die drei ??? - Erbe des Drachen aber so erfolgreich war, wurde die Reihe bereits fortgesetzt: Seit dem 22. Januar läuft Die drei ??? - Toteninsel im Kino.