Heute große Free-TV-Premiere: Gigantischer Blockbuster mit Monster-Schlacht, die wirklich alles platt macht

Schnallt euch an, sperrt alles weg! Wenn diese beiden Kino-Legenden durchs Fernsehen marodieren, bleibt wirklich kein Stein auf dem anderen.

Für Monster-Fans herrschen glorreiche Zeiten. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden Godzilla und King Kong aufeinander losgelassen, jetzt tun sie sich zusammen. Heute läuft erstmals das grandiose, völlig überkandidelte Action-Spektakel Godzilla x Kong: The New Empire im TV.

Das Ganze flimmert natürlich zur besten Sendezeit über die sprichwörtliche Mattscheibe: Los geht's am heutigen Sonntag, dem 3. Mai ab 20:15 Uhr bei RTL. Das dauert dann bis um 22:20 Uhr und ansonsten könnt ihr den Mega-Blockbuster natürlich auch noch jederzeit online streamen.

Heute erstmals im TV: Die Story von Godzilla x Kong: The New Empire ist nicht der Grund, den Film anzuschauen

Nach dem großen Clash der Titanen und gemeinsamen Kampf gegen Mechagodzilla haben sich sowohl Kong als auch Godzilla zurückgezogen. Aber selbstverständlich kann das nicht so bleiben und King Kong kriegt Stress in unerforschten Bereichen der Hohlerde. Dort haust nämlich ein noch fieserer Riesen-Affe, der sich obendrein noch ein höchst kurioses Haustier hält.

Ganz allgemein gibt es also wieder einmal eine gigantische Bedrohung, gegen die sich unsere beiden Lieblings-Monster zusammentun müssen. Zwischendrin springen auch ein paar Menschen durch die Gegend und verpassen den Giganten das eine oder andere coole Upgrade, mit dem das Gekloppe noch ein kleines bisschen spektakulärer werden kann.

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Godzilla x Kong: The New Empire nimmt sich gar nicht mehr ernst und haut alles zu Klump

Die Logik hat sich schon vor einer ganzen Weile aus dem Franchise verabschiedet und wurde dafür durch jede Menge Schauwerte und absurde Szenen sowie eine Zerstörungsorgie sondergleichen ersetzt. Es ist eine wahre Freude, die exotischen Hohlerden zu erkunden, die dortigen Wesen kennenzulernen und ihnen beim Kämpfen zuzusehen.

Vor allem aber darf Godzilla eine echte Super-Saiyajin-Verwandlung in bester Dragon Ball-Manier hinlegen und dadurch ein gigantisches Power-Up kassieren. Aber es macht auch nicht gerade weniger Laune, dass King Kong einen richtig coolen Super-Arm verpasst kriegt, mit dem er noch mehr Fieslinge zu Kleinholz verarbeiten kann. Genau sowas wollen wir sehen, dann ist der Rest auch egal!

Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, kann sich freuen: Nächstes Jahr soll schon der nächste Teil namens Godzilla x King: Supernova an den Start gehen. Außerdem läuft aktuell auch noch die Monsterverse-Serie Monarch mit Staffel 2 bei Apple TV.