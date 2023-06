Heute im TV: 156-minütiges Gangster-Epos nach unglaublicher wahrer Geschichte, dessen Vorbilder die Filmemacher verklagt haben

Heute läuft ein gefeierter Gangster-Film im TV, der auf wahren Begebenheiten basiert. Die echten Akteure verklagten die Produzenten wegen Verleumdung.

Filme sind nicht die Realität. Das gilt insbesondere dann, wenn sie auf einer wahren Geschichte beruhen. Im Falle des Mafia-Epos American Gangster kam es dennoch zu einem heftigen Streit zwischen den Produzenten des Films und den Vorbildern der Story, die sich von dem Film verunglimpft fühlten.

American Gangster im TV: Großer Höhepunkt des Films soll frei erfunden sein

Der Film von Meisterregisseur Ridley Scott (Gladiator) dreht sich um den Gangster Frank Lucas (Denzel Washington), der im Harlem der 1970er zu einem der gefürchtetsten Drogenbosse der USA aufsteigt. Seine Methode des Heroinschmuggels ist so genial wie unmoralisch: Er bringt die Ware mit Militärflugzeugen in die USA, die aus Vietnam zurückkehren. Irgendwann kommt ihm Ermittler Richie Roberts (Russell Crowe) auf die Schliche.

Roberts, Lucas und seine einfallsreichen Methoden gab es wirklich. Dem Dafürhalten der realen Vorbilder nach sind viele andere Teile des Films frei erfunden. So liefert sich Roberts im Film etwa einen heftigen Sorgerechtsstreit, obwohl sein reales Vorbild zu dieser Zeit kein Kind hatte (via New York Post ).

Mehrere Mitarbeiter der amerikanischen Anti-Drogen-Behörde DEA klagten sogar gegen den Film (via WPRI ). Die Verhaftung korrupter Anti-Drogen-Beamter auf dem Höhepunkt des Films habe so nie stattgefunden und stelle die Institution in extrem schlechtem Licht dar. Am Ende wurde die Klage abgewiesen, weil der Film keine individuellen korrupten Polizisten identifiziert.

Wann läuft American Gangster im TV?

American Gangster läuft am heutigen Donnerstag, den 15. Juni 2023, um 22.55 Uhr auf Arte. Neben Washington und Crowe sind unter anderem Josh Brolin (No Country for Old Men) und Idris Elba (The Suicide Squad) vor der Kamera zu sehen.

