Heute im TV: 175 Millionen Dollar teurer Fantasy-Flop, der fast Keanu Reeves' Karriere zerstört hätte (wenn John Wick nicht gekommen wäre)

Keanu Reeves ist einer der beliebtesten Hollywood-Stars. Vor zehn Jahren sah es jedoch kurz so aus, als wäre seine Blockbuster-Karriere zu Ende. Der dafür verantwortliche Film läuft heute im TV.

Im März startete John Wick: Kapitel 4 in den Kinos und begeisterte mit einem Keanu Reeves in Höchstform. Der Action-Kracher konnte bislang über 430 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen, was ihn zum erfolgreichsten Teil der Reihe macht. Ein bemerkenswertes Wachstum und Zeugnis für Reeves' Star-Power.

Vor zehn Jahren sah die Welt jedoch ganz anders aus, als 47 Ronin in die Kinos kam. Der von Reeves angeführte Fantasy-Blockbuster entpuppte sich als Millionengrab. Bei einem Budget von 175 Millionen US-Dollar (manche Angaben geben sogar bis zu 225 Millionen US-Dollar an) konnte der Film nur 152 Millionen US-Dollar einspielen.

Nach dem bitteren Fantasy-Flop 47 musste John Wick Keanu Reeves' Karriere retten

Der 47 Ronin-Flop kam zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für Reeves. Nach großen Erfolgen in den 1990er und frühen 2000er Jahren war seine Karriere zu Beginn der 2010er Jahre am Straucheln. War Reeves überhaupt noch ein Hollywood-Star, der die Massen ins Kino lockte? 47 Ronin hätte ein richtig fieser Karrierekiller werden können.

Bereits ein Jahr später sollte Reeves das Ruder jedoch herumreißen – und zwar mit John Wick. So generisch und austauschbar das Projekt auf den ersten Blick wirkte: Am Ende hat der Auftragskillerfilm nicht nur Reeves' Karriere den dringend notwendigen Aufschwung gebracht, sondern das gegenwärtige Actionkino komplett verändert.

"Action im John Wick-Stil" ist einer der Sätze, die aktuell jedes Hollywood-Studio hören will. Reeves braucht sich derweil um neue Filme keine Sorgen zu machen. Mit Bill & Ted retten das Universum und Matrix Resurrections hat er sogar zwei seiner ikonischsten Rollen neu aufleben zu lassen. Mit dem John Wick-Erfolg kann jedoch nichts mithalten.

