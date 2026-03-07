Heute im TV: 175 Millionen teurer Fantasy-Blockbuster, der eine legendäre Geschichte erzählt, aber kolossal scheiterte

Dieser gewaltige Fantasy-Film, der heute im Fernsehen läuft, nimmt sich einer ritterlichen Sage an. Trotz der kostenintensiven Inszenierung von Guy Ritchie scheiterte der Blockbuster an den Kinokassen.

Unser heutiger TV-Tipp King Arthur: Legend of the Sword sollte der Beginn eines sechsteiligen Franchise werden, scheiterte aber direkt und stampfte damit ein ganzes Universum wieder ein.

Am heutigen Donnerstag, dem 12. März 2026, läuft der Fantasy-Blockbuster um 20:15 Uhr auf Vox. Ein weiteres Mal könnt ihr den Film auf Nitro sehen, am 24. März, ebenfalls um 20:15 Uhr. Alternativ streamt King Arthur bei Netflix und bei diesen weiteren Anbietern.

Heute im TV: Darum geht es in dem Fantasy-Blockbuster King Arthur: Legend of the Sword

Nachdem König Uther Pendragon ermordet wurde, reißt sein Bruder Vortigen (Jude Law) die Krone an sich. Der rechtmäßige Erbe, Uthers Sohn Arthur (Charlie Hunnam), weiß nichts von seiner Herkunft und wächst in den Gassen von London auf.

Als er eines Tages das legendäre Schwert Excalibur aus dem Stein zieht, ändert sich sein Schicksal. Mithilfe der magischen Waffe und einer Gruppe von Widerstandskämpfern macht sich Arthur auf, seinen tyrannischen Onkel zu stürzen und den Thron zurückzuerobern.

King Arthur-Universum scheitert schon nach einem Film

Ein Erfolgsrezept einfach kopieren, klappt in den seltensten Fällen. So ist auch das King Arthur-Franchise gescheitert, bevor es überhaupt richtig losging. Als in den 2010er Jahren das Mavel Cinematic Universe einen Kracher nach dem nächsten herausbrachte, wollten andere Studios ihr eigenes Film-Universum erschaffen. Universal scheiterte schon beim ersten Versuch mit Die Mumie mit Tom Cruise und auch Warner Bros. musste das geplante Franchise nach King Arthur direkt wieder einstampfen.

Eigentlich sollten sechs Filme die Artus-Sage im modernen Fantasy-Blockbuster-Gewand neu erzählen. Obwohl der beliebte Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam in die Titelrolle schlüpfte und der gefeierte Regisseur Guy Ritchie den Film inszenierte, wollten nicht genügend Leute die 175 Millionen Dollar-schwere Produktion sehen.

Weltweit spielte der Fantasy-Film nur knapp 140 US-Dollar ein. Und auch die Kritiken fielen nicht sonderlich positiv aus. Auf Rotten Tomatoes erhielt King Arthur Legend of the Sword nur einen Kritikerscore von 31 Prozent. Im allgemeinen Konsens heißt es auf der Bewertungsseite:

King Arthur: Legend of the Sword überfrachtet eine uralte Geschichte mit Unmengen moderner Action-Effekte – und löscht dabei vieles von dem aus, was sie überhaupt erst zu einem Klassiker gemacht hat.

Trotz all der harschen Kritik konnte der Fantasy-Gigant aber durchaus 69 Prozent des Publikums überzeugen und auch über 2.500 Stimmen der Moviepilot-Community bewerteten den Film im Durchschnitt mit 6,3 von 10 Punkten.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juni 2024 auf Moviepilot erschienen.