Heute im TV: 2,5 Stunden langes Gangster-Epos, das auf einer wahren Geschichte beruht

Der heutige TV-Tipp ist ein Gangster-Kultfilm, der auf wahren Ereignissen beruht. Die Porträtierten waren mit der Darstellung zwar nicht zufrieden, gesehen haben sollte man das Werk trotzdem.

Der zweifache Oscar-Gewinner Denzel Washington kann auf eine lange Karriere zurückblicken und zeigt stets ein Händchen für starke Rollen und gute Filme. Zu einem seiner vielen Highlights gehört American Gangster von 2007, der mit einer Wertung von 7,6 von 10 Punkten bei Moviepilot auf Platz 3 seiner besten Filme landet. Darin zeigt Washington den Aufstieg und Fall eines Drogenschmugglers.

Am heutigen Sonntag, den 31. Mai 2026, läuft American Gangster um 0:45 Uhr auf Sat.1. Die Wiederholung zeigt der Sender eine Woche später am 7. Juni um 2:00 Uhr. Alternativ findet ihr den Thriller auch im Stream.

Mafia-Epos American Gangster zeigt Denzel Washington als Drogenboss

Drogenhändler Frank Lucas (Washington) ist ein Mann mit zwei Gesichtern. Als Familienvater ist er ein friedliebender Mann, der seinen Liebsten alles ermöglichen will. Als krimineller Geschäftsmann ist er jedoch gnadenlos. Der schlaue Kopf nutzt die Schrecken des Vietnamkrieges, um in den Särgen verstorbener Soldaten Drogen zu schmuggeln.

Doch der aufstrebende Kriminalpolizist Richi Roberts (Russell Crowe) kommt ihm auf die Schliche und will dem Drogenboss das Handwerk legen. Das ist jedoch gar nicht mal so einfach, denn Lucas ist ihm scheinbar immer einen Schritt voraus.

Trotz wahrer Ereignisse nimmt sich American Gangster viele Freiheiten

Das Katz-und-Maus-Spiel fand auch in der Realität statt. Die realen und gleichnamigen Personen hinter den Figuren von Lucas und Roberts waren sogar am Set in beratender Funktion tätig. Mit dem Wahrheitsgehalt waren aber beide Parteien unzufrieden. Lucas sagte, dass nur wenig von der Realität im Film gelandet sei, da für die Dramaturgie vieles verändert wurde. Allem voran das Privatleben der beiden Protagonisten (via New York Post ).

Da die Figuren im Film erst spät aufeinandertreffen, nutzte man das Familienleben, um Szenen gegenüberstellen zu können. Das ärgerte vor allem den zu der Zeit kinderlosen Ermittler, dem ein Sorgerechtsstreit angedichtet wurde. Roberts sei außerdem sehr unzufrieden mit dem Porträt von Lucas gewesen, der fast schon als nobel dargestellt wurde.

Für noch mehr Unmut sorgte die im Film gezeigte Verhaftung korrupter Anti-Drogen-Beamter, woraufhin die amerikanische Behörde DEA American Gangster verklagte, was jedoch erfolglos blieb (via WPRI ).

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Ein spannender Ridley Scott-Film, der sich lohnt

Auch wenn American Gangster nur lose auf den wahren Begebenheiten beruht, hat Regisseur Ridley Scott ein Mafia-Epos der alten Schule inszeniert, das 157 Minuten Unterhaltung bietet. Trotz Genre-Klischees liefern die beiden Hauptdarsteller eine fesselnde Performance, die den Figuren Tiefe verleiht.

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Besonders spannend ist die parallele Darstellung von Unterwelt und Polizei, die Scott mit einer gelungenen Bildsprache unterfüttert und das 70er-Jahre-Setting authentisch in Szene setzt, auch wenn es hier kleinere Unstimmigkeiten bei den Requisiten gibt. American Gangster gehört für viele zu Scotts und Washingtons besten Werken.