Heute im TV: 2 großartige Abenteuerfilme, die von Anfang bis Ende perfekt unterhalten

Heute Abend wird großes Abenteuerkino im vorweihnachtlichen TV-Programm geboten. Gezeigt werden gleich zwei Teile einer der besten Filmreihen überhaupt.

Wenn die Frage nach den besten Abenteuerfilmen aller Zeiten aufkommt, dürfte es nicht lange dauern, bis die Indiana Jones-Reihe zur Sprache kommt. Bereits mit dem Auftakt, Jäger des verlorenen Schatzes, hat Regisseur Steven Spielberg einen unsterblichen Klassiker geschaffen, der bis heute nichts von seiner Magie verloren hat.

Nachdem vor wenigen Tagen die ersten beiden Teile der Reihe im Fernsehen liefen, folgen heute Teil 3 und 4, namentlich Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Gezeigt werden die Filme ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt am Freitag ab 15:25 Uhr.

Indiana Jones-Marathon im TV: Harrison Ford und Sean Connery brillieren in Teil 3

Der letzte Kreuzzug und Das Königreich des Kristallschädels erweist sich als spannende Kombination, da zwischen den beiden Filmen ganze 19 Jahre liegen. Es ist die längste Pause, die es je zwischen zwei Indy-Abenteuern gegeben hat. Wir erleben somit den Übergang vom jungen zum alten Harrison Ford vor unseren Augen.

Genau genommen spielt das Altern und die Frage nach Sterblichkeit schon in Der letzte Kreuzzug eine entscheidende Rolle, denn wir begeben uns auf die Suche nach dem Heiligen Gral. Der verspricht ewiges Leben und gerät ins Visier der Nazis. Indy setzt alles daran, um sie aufzuhalten und trifft dabei ausgerechnet auf sein Vater.

Obwohl der junge Indy mit dem Senior, brillant gespielt von Sean Connery, anfangs vor allem zankt, verwandelt sich der Film in eine berührende Vater-Sohn-Geschichte, die uns an atemberaubende Schauplätze rund um die Welt entführt und für jede Menge Action und Spannung sorgt, während der Humor nicht vergessen wird.

Ein Abenteuerfilm über das Altern: Auch Indiana Jones 4 ist nicht zu unterschätzen

Im nächsten Teil sind die Nazis verschwunden und sowjetische Agenten machen Indy das Leben schwer, der sich inzwischen selbst in der Vaterrolle wiederfindet. Shia LaBeouf spielt den Sohnemann, der sich als Rebell versteht, ehe er in ein Abenteuer gezogen wird, das die Grundfesten seiner Weltvorstellung auf die Probe stellt.

Obwohl Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels im Gegensatz zum direkten Vorgänger oft als die deutlich schwächere Fortsetzung abgetan wird, lohnt sich ein neuer Blick in den Film – allein, um zu sehen, wie sich die Kameraarbeit von Douglas Slocombe (Teil 1 bis 3) und Janusz Kamiński (Teil 4) unterscheidet.

Zum Weiterlesen: Warum Indiana Jones 4 zu Unrecht gehasst wird

Hier treffen zwei völlig unterschiedliche Philosophien aufeinander, was den Umgang mit Licht angeht. Spielbergs dynamische Inszenierung hält jedoch beide Versionen zusammen. Auf die vollen, satten Abenteuerbilder des Originals treffen geradezu funkelnde Aufnahmen einer anderen Ära – und vielleicht sogar der Zukunft.