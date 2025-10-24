Heute im TV: 230 Millionen Dollar teurer Marvel-Blockbuster, der ein riesiges Universum anstoßen sollte, aber daraus wurde nichts

Heute läuft ein ultrateurer Marvel-Kracher im TV, dessen Universum aus einem ärgerlichen Grund leider begraben wurde. Für einen aufsehenerregenden Gastauftritt hat es aber doch nocht gereicht.

Andrew Garfield ist das Stiefkind der Spider-Man-Geschichte. Er ist eingequetscht zwischen den Spidey-Darstellern Tobey Maguire und Tom Holland und konnte das ganze Potenzial seines Auftritts leider nie ausleben. Heute läuft sein erster Marvel-Film The Amazing Spider-Man im TV. Kabel eins strahlt den Blockbuster am 27. Oktober 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ streamt The Amazing Spider-Man aktuell auch bei Netflix.

Im TV: Marvel-Kracher The Amazing Spider-Man sollte eigene Spin-offs bekommen

The Amazing Spider-Man erzählt von den Highschool-Jahren Peter Parkers (Garfield), der seiner Mitschülerin Gwen Stacy (Emma Stone) hinterherschwärmt und ansonsten ein ziemlicher Einzelgänger ist. Als er von einer genetisch veränderten Spinne gebissen wird, entwickelt er Superkräfte. Und muss sie prompt gegen einen mordlüsternen Superfiesling einsetzen.

The Amazing Spider-Man war ein Kinoerfolg und ermöglichte Garfield mit The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro einen zweiten Marvel-Auftritt. Danach sollte das Universum des Reboots ausgebaut werden, Fiesling Electro (Jamie Foxx) war für das Spin-off The Sinister Six eingeplant.

Aber es kam anders. Der Deal zwischen Produzent Sony und Rechteinhaber Marvel platzte und Garfield verlor sein Spidey-Posten an Tom Holland. Zur Freude vieler Fans tauchte er Ende 2021 in Spider-Man: No Way Home noch einmal aus der Versenkung auf.

Ob das eigentlich mit ihm geplante Superhelden-Universum aber doch noch auf die Leinwand kommt, ist bisher nur ein Gegenstand für Fan-Spekulationen. Handfeste Anzeichen gibt es leider nicht.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.