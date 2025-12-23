Heute im TV: 3-Stunden-Meisterwerk, das jeden Film-Fan mit seiner unfassbaren Story in den Bann zieht

Unser heutiger Film-Tipp ist ein tief bewegendes Mystery-Drama, das aus der Feder des Horror-Meisters Stephen King stammt. Tom Hanks ist darin in einer seiner besten Rollen zu sehen.

Im Free-TV erwartet euch heute eine erstklassige Stephen King-Verfilmung. The Green Mile erzählt eine tief berührende und fesselnde Geschichte über Wärter und Insassen eines Todestrakts. Dabei gelingt es Regisseur Frank Darabont (Die Verurteilten) auf beiden Seiten der Gitterstäbe Helden und Schurken zu platzieren. Sat.1 strahlt den Film am 27. Dezember 2025 ab 20:15 Uhr aus. Alternativ streamt The Green Mile auch mit verschiedenen Leih- und Kaufoptionen.



The Green Mile im Stream: Ein Heiliger im Todestrakt

Georgia, in den 30er Jahren: Die Insassen in Block-E wissen, dass der elektrische Stuhl auf sie wartet. Trotz der grausamen Verbrechen, die sie begangen haben, begegnen die Wärter unter Oberaufseher Paul Edgecomb (Tom Hanks) den Verurteilten mit Respekt und versuchen, ihnen die verbleibenden Tage so angenehm wie möglich zu gestalten.

Viel Mitgefühl bringt Paul vor allem dem groß gewachsene John Coffey (Michael Clarke Duncan) entgegen, der über übersinnliche Fähigkeiten zu verfügen scheint und an dessen Schuld er zu zweifeln beginnt.

Mystery-Thriller The Green Mile überzeugt mit Spannung und Herz

The Green Mile gehört zu den besten Verfilmungen von Horror-Genie Stephen King. Regisseur Darabont, der auch das Drehbuch schrieb, übernahm in seiner dreistündigen Fassung viele Details aus dem sechsteiligen Fortsetzungsroman. Mit viel Gefühl und psychologischer Tiefe wird über den Alltag von Wärtern und Insassen im Todestrakt berichtet, wobei die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmen.

The Green Mile ist von der buchstäblich kleinsten Nebenrolle (in dem Fall die Maus Mr. Jingles) bis hin zu den beiden Hauptdarstellern durchweg top besetzt. Bei uns landet das Gerechtigkeitsdrama mit einer Bewertung von 8 von 10 Punkten auf Platz 2 der besten Filme mit Tom Hanks.



Ohne plakativ zu wirken, gelingt es, die Themen Rassismus und Todesstrafe kritisch zu betrachten, allen voran die grausame Vollzugsmethode des elektrischen Stuhls. The Green Mile ist ein Film, dem es (zumindest kurzweilig) gelingt, Licht und Menschlichkeit an einen ganz und gar grausamen Ort zu bringen und letztendlich zu Tränen rührt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Oktober 2024 auf Moviepilot erschienen.