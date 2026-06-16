Heute im TV: 300 Millionen teurer Blockbuster, dessen größte Szene die Fans bis heute aufregt

Heute gibt's ganz besonders abgefahrenen Superhelden-Bombast im TV, der aber nicht unbedingt das lieferte, was Fans sich von ihm erhofft hatten. Vor allem eine Szene stört viele immer noch.

Batman v Superman: Dawn of Jutice ist ein Superhelden-Spektakel sondergleichen, auf das die Fans seit einer kleinen Ewigkeit gewartet haben. So richtig zufrieden waren sie mit dem Film aber trotzdem nicht und das liegt unter anderem an einer ganz bestimmten Szene. Heute im TV könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen.

Gezeigt wird der von Zack Snyder inszenierte Mega-Blockbuster um 20:15 Uhr auf Nitro. Die Ausstrahlung geht bis 23:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür könnt ihr den Film im Stream nachholen.

Worum geht's in Batman v Superman: Dawn of Justice?

Ihr habt es euch anhand des Titels vielleicht schon gedacht, aber in Batman v Superman geht es vor allem um den Konflikt zwischen Gothams Dunklem Ritter und dem Man of Steel aus Metropolis. Das Dawn of Justice im Namen deutet währenddessen schon an, dass hier der Grundstein für die Justice League gelegt wird.

Weil Superman (Henry Cavill) sich seiner Macht nicht so richtig bewusst ist und viele Menschen als Kollateralschaden auf dem Gewissen hat, rastet Batman (Ben Affleck) komplett aus und will ihm an den Kragen. Quasi nebenbei bekommen es die beiden Helden aber auch noch mit klassischen Fieslingen wie Doomsday oder Lex Luthor (Jesse Eisenberg) zu tun.

Diese Szene hat vielen Fans den Spaß an Batman v Superman verdorben

Generell stört viele Batman-Fans, dass der Held hier Superman wirklich unbedingt töten will, was nicht zu seinem sonstigen Ethos passt. Davon lässt er sich letzten Endes dann zwar abhalten, aber nur, weil im wirklich ungünstigsten Zeitpunkt herauskommt, dass sowohl die Mutter von Batman (beziehungsweise Bruce Wayne) als auch die von Superman Martha heißt.

Ein kurioser Fakt, der vielen Fans nicht unbedingt geläufig ist. Zack Snyder hat sich das nicht einfach ausgedacht, aber hier wird es so seltsam konstruiert enthüllt, dass es eine wahre Freude ist. Batman will Superman dann plötzlich nicht mehr töten, sondern dessen Mutter retten – weil er das bei seiner eigenen nicht geschafft hat (die genau gleich hieß!).

Das Ganze verdeutlicht die Menschlichkeit und Verletzlichkeit der beiden Superhelden, funktioniert für viele Fans aber auf mehreren Ebenen nicht richtig und wirkt wenig logisch. Vor allem, dass Superman gegenüber Batman seine eigene Mutter beim Vornamen nennt, empfinden viele Zuschauer:innen in ihrer Kritik als schlicht nicht glaubwürdig.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.