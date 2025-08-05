Heute im TV: 320 Millionen Dollar teurer Abenteuerfilm, der eine der beliebtesten Filmreihen begraben hat

Wer auf Abenteuerfilme und jede Menge Fantasy-Action steht, wird heute im TV sehr glücklich. Gezeigt wird eine der teuersten Fortsetzungen. Ihre Filmreihe hat sie aber in Ruinen zurückgelassen.

Die Fluch der Karibik-Reihe verwandelte sich in den 2000er Jahren in einen beachtlichen Blockbuster-Überflieger – und das in einer Zeit, in der der Piratenfilm als Kassengift in Verruf geraten war. Der erste Teil entpuppte sich als Überraschungserfolg und spielte 654 Millionen US-Dollar ein. Ein Wert, der danach weit übertroffen wurde.

Ab Teil 2 tänzelten die actiongeladenen Abenteuer von Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) um die Milliarden-Marke. Doch dann kam Pirates of the Caribbean: Salazars Rache und brachte den verlässlichen Kino-Giganten zu Fall. Bis heute hat sich die Reihe nicht von dem Trubel erholt, der von Teil 5 vor sechs Jahren ausgelöst wurde.

Fluch der Karibik 5: In der Abenteuer-Fortsetzung kehrt ein alter Bekannter aus Jack Sparrows Vergangenheit zurück

In Pirates of the Caribben: Salazars Rache bekommt es Jack Sparrow mit einem alten Bekannten zu tun, der in Gestalt von Javier Bardem aus dem Reich der Toten zurückkehrt. Der titelgebende Captain Salazar sorgt mit seiner Geistercrew für Angst und Schrecken, nachdem er den Untiefen des Bermudadreiecks entkommen ist. Mit Jack Sparrow hat er nach all der Zeit eine persönliche Rechnung zu begleichen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Fluch der Karibik 5 schauen:

Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im fünften Fluch der Karibik-Film wird alles Erdenkliche versucht, um an die vorherigen Filme heranzukommen. Ein Flashback in der Vergangenheit mit einem jungen Jack Sparrow, die Rückkehr von Orlando Bloom als Will Turner und eine Heist-Sequenz, bei der eine ganze Bank durch eine Hafenstadt gezogen wird: Am Ende spaltet sich sogar der Ozean vor unseren Augen. Doch ein durchschlagender Erfolg war der Film nicht.

Fluch der Karibik 5 mit Johnny Depp konnte die Erwartungen nicht erfüllen und jetzt befindet sich die Reihe im Chaos

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache spielte nur 794 Millionen US-Dollar ein. Das klingt zuerst natürlich nach sehr viel. Allerdings müssen wir bedenken, dass bei einer solch teuren Produktion ein weiterer Milliarden-Hit erwartet wurde. 230 Millionen US-Dollar hat das Budget verschlungen, mitunter ist sogar von 320 Millionen US-Dollar die Rede. Und die Marketingkosten sind dabei noch nicht eingerechnet.

Um profitabel zu sein, muss ein Blockbuster dieser Größenordnung das Zwei- bis Dreifache einspielen, so die Faustregel. Wenn wir uns die Zahlen von Box Office Mojo anschauen, kommt der Film theoretisch mit einem blauen Auge davon. Acht Jahre später ist die in der Post-Credit-Szene angedeutete Fortsetzung aber immer noch nicht konkret. Salazars Rache hat die Fluch der Karibik-Reihe ins Franchise-Chaos gestürzt.

Das Einspielergebnis von Teil 5 ist ein deutliches Indiz, dass die Filme keine Selbstläufer mehr sind. Selbst die Aussicht auf die Rückkehr von Keira Knightley als Elizabeth Swann und Bill Nighy als Davy Jones konnten keine überschwängliche Begeisterung entfachen, sodass zwischenzeitlich sogar überlegt wurde, einen komplett neuen Fluch der Karibik-Film mit Barbie-Star Margot Robbie auf die große Leinwand zu bringen.

Stand Mai 2025 ist die Zukunft der Reihe ungewiss. Obwohl Produzent Jerry Bruckheimer ab und an vage Updates zu einem potenziellen Fluch der Karibik 6 gibt, wurde eine weitere Fortsetzung des Fantasy-Abenteuers bisher nicht offiziell angekündigt. Nicht zuletzt überschatteten die negativen Schlagzeilen rund um Johnny Depp zukünftige Fluch der Karibik-Pläne. Die Reihe befindet sich im Blockbuster-Limbo.

Fantasy-Abenteuer: Wann läuft Fluch der Karibik 5 im TV?

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache läuft heute Abend am 7. August 2025 um 20:15 Uhr auf RTL. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:45 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntagnachmittag um 15:10 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film zusammen mit allen anderen Teilen der Reihe im Abo bei Disney+ streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

